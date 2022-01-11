مصر ضد نيجيريا: مباشر لحظة بلحظة

مصر 1×0 نيجيريا

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48' أووووووووووووه بابابابا، عرررضية من الجهة اليمنى، رأسية من تايوو، الشناوي يتصدى لها وتصطدم بالعارضة، لاعب يونيون برلين يتهيأ للاحتفال، ظنًا منه أن الكرة تجاوزت خط المرمى، ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم نيجيريا على مصر بهدف نظيف سجله إيناتشو

42' خطيررررررررة مجددًا لنيجيريا، تمريرة من إيناتشو إلى تايوو الذي يسدد الكرة ولكن الشناوي يمسك بها

38' تسديدة من ويلفريد نديدي ولكن الكرة تمر بعيدة عن القائم الأيمن

35' نيجيريا تواصل السيطرة على الكرة بعد إحراز هدف التقدم

30' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إيناتشو يسجل الهدف الأول لنيجيريا، عررضية من سيمون، حجازي يشتت الكرة وتصل إلى مهاجم ليستر سيتي الذي سدد الكرة بكل قوة على يسار الشناوي

25' أووووووووه خطيرررررة لمنتخب نيجيريا، تمريرة إلى سيمون الذي يسدد كرررررة قووووووية ولكنها في الشِباك الخارجية

20' مرور ثلث ساعة على بداية المباراة، بدون أي فرص خطيرة من الجانبين

11' منتخب نيجيريا يبادر بالضغط على مرمى منتخب مصر، وضربة ركنية أولى للنسور

8' تبديل اضطراري لمصر بدخول محمد عبد المنعم بدلًا من أكرم توفيق

7' تعطل اللعب لسقوط أكرم توفيق بعد الالتحام مع سيمون

4' انطلاقة من الجهة اليمنى، مصطفى محمد يسدد! ولكن الكرة تصل سهلة لحارس مرمى نيجيريا

انطلاق المباراة

تشكيل مصر:

قرر المدرب كارلوس كيروش الاعتماد على طريقة لعب 3/4/3، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

أحمد الشناوي

أحمد فتوح - محمود حجازي - محمود الونش - أكرم توفيق

حمدي فتحي - محمد النني - محمود تريزيجيه

عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

تشكيل نيجيريا:

قرر أوجوستين إيجوافون اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-4-2

مادوكا أوكوي

زيدو سانوسي - كينيث أوميرو - وليام إيكونج - زيدو سانوسي

موسى سيمون - ويلفريد نديدي - جو أريبو - صامويل تشوكويزي

كيليتشي إيناتشو - تايوو أويني

يسعى المنتخب المصري بقيادة صلاح لبداية قوية أمام النسور النيجيرية التي تمتلك كتيبة من المحترفين في أفضل الأندية الأوروبية، في لقاء يُعتبر بمثابة نهائي مبكر، لمن ستكون الغلبة؟

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة مصر ضد نيجيريا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا 2022 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب رومدي اديجا.