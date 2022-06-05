مصر ضد غينيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة مصر ضد غينيا في لقاء الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج

مصر 0×0 غينيا

مباشر، لحظة بلحظة



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والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل مصر:

قرر المدرب إيهاب جلال، الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

محمد أبو جبل

عمر جابر – محمود الونش – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف

إمام عاشور - حمدي فتحي - عمرو السولية

محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح

ووضعت القرعة منتخب مصر، في المجموعة الرابعة من البطولة، برفقة مالاوي، إثيوبيا، بالإضافة إلى غينيا.

وستكون مباراة غينيا، هي الأولى للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة إيهاب جلال، والذي سيطمح إلى تقديم اوراق اعتماده للجمهور، والخروج بنقاط المباراة كاملة، بالإضافة إلى تقديم مستوى يرض الجمهور المصري.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة مصر ضد غينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، سيُقام اللقاء على ستاد القاهرة الدولي.