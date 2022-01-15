مصر ضد غينيا بيساو: مباشر لحظة بلحظة

مصر 1 × 0 غينيا بيساو

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80' تسديدة قووووية من جورجينيو لاعب غينيا بيساو ولكن الشناوي يمسك بالكرة

تبديلين لمنتخب مصر بخروج النني ومرموش ودخول حمدي فتحي ومحمد شريف

76' عررضية من عمر كمال، ورأسية من تريزيجيه ولكن الكرة بعيدة تمامًا عن مرمى غينيا بيساو

74' أوووووووووووووه القائم يحرم منتخب مصر من الهدف الثاني! عررررضية رائعة من عمر كمال إلى زيزو الذي يسددها من لمسة واحدة ولكنها تصطدم بالقائم الأيمن

69' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر، تمريرة رائعة من السولية إلى صلاح الذي سددها على الطائر بقدمه اليسرى في الشِباك

65' الكرة تصل إلى أحمد سيد زيزو على الجهة اليمنى، يراوغ ويسدد! ولكن الكرة عالية وبعيدة عن المرمى

64' أداء سئ للغاية من المنتخب المصري في الشوط الثاني

59' تبديل لغينيا بيساو بخروج أرينبري ودخول جورجينيو

57' تبديلين لمنتخب مصر بخروج مصطفى محمد والسعيد، ودخول زيزو وتريزيجيه

56' تسديدة قوووية من مصطفى محمد، تصطدم بالدفاع وتصل إلى حارس غيينا

55' خطأ لمنتخب غينيا بيساو بعد أن قام أيمن أشرف بعرقلة كاساما

49' بطاقة صفراء للنني بعد تدخل قوي على لاعب غينيا بيساو

بداية الشوط الثاني

تبديل لمنتخب مصر بدخول محمد عبد المنعم وخروج الونش

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

43' أووووووه تسديدة قووووووية من صلاح ولكن الحارس يتألق ويشتت الكرة لركنية

40' عرررضية من عمر كمال ولكن دفاع غينيا يشتت الكرة قبل أن تصل إلى مصطفى محمد

37' تمريرة من مرموش إلى صلاح الذي يسدد ولكن الدفاع يعترض الكرة ويشتتها لركنية

36' تسديدة من مصطفى محمد ولكن حارس غينيا بيساو يمسك بالكرة

34' كرة مشتتة من دفاع غينيا بيساو، تصل إلى صلاح الذي يسدد ولكن الكرة عالية وبعيدة جدًا عن المرمى

33' ضربة حرة مباشرة لمنتخب مصر من على حدود منطقة الجزاء، صلاح يسددها ولكنها تصطدم بالحائط

30' بطاقة صفراء لجفيرسون بعد أن منع مرموش من الانفراد بالمرمى! اعتراضات من الجهاز الفني لمنتخب مصر على البطافة الصفراء، ومطالبات بطرد مدافع غينيا

29' تسديدة من عمر مرموش ولكن الكرة تعلو العارضة

21' ركنية لغينيا بيساو بعد تدخل رائع من أيمن أشرف، شتت به الكرة

17' أوووووووه القائم الأيسر يحرم المنتخب المصري مجددًا من التقدم في النتيجة! عررضية على القائم البعيد، مرموش يستلم الكرة بشكل رائع ويمرر إلى مصطفى محمد، تسديدة قووووووية ولكنها ترتطم بالقائم

16' سيطرة مصرية ولكن بدون أي فرص خطيرة

10' كاندي يسدد الضربة الحرة المباشرة، قوووووية تمر فوق العارضة بقليل

9' خطأ لمنتخب غينيا بيساو من مكان خطير، بعد عرقلة عبدلله السعيد للمهاجم أرينبري

9' تسديدة من أرينبري مهاجم غينيا بيساو ولكن الكرة بعيدة عن مرمى الشناوي

8' محمد صلاح يراوغ وينطلق للتسديد، ولكن الكرة تطول عليه ودفاع غينيا بيساو ينقذ الموقف

6' عرررضية من عمر كمال، ولكن الكرة قوية وتمر بعيدة عن مرموش وتخرج لرمية تماس

1' أوووووووه محاولة أولى خطيررررة للمنتخب المصري، تسديدة قوووووية من صلاح تصطدم بالقائم وتخرج لضربة مرمى

انطلاق المباراة

تشكيل غينيا بيساو:

قرر المدرب باسيرو كاندي، الاعتماد على طريقة 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

جوناس

جيفرسون إنكادا - سوري مانيه - أوبا سانجانتي - فالي كاندي

موريتو كاساما - جورجي نوجويرا - بانوتش كامارا

بيكويتي - أرينبري - ماما بالدي

تشكيل مصر:

قرر كارلوس كيروش اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود الونش - عمر كمال

محمد النني - عمرو السولية

عمر مرموش - عبدلله السعيد - محمد صلاح

مصطفى محمد

في المقابل، يطمح منتخب غينيا بيساو الذي أضاع ركلة جزاء في أخر دقائق مواجهته الماضية أمام السودان إلى تعويض ذلك بالفوز، خاصًة بعد خسارة صقور الجديان أمام نيجيريا، مما يجعل الفائز في هذه المباراة هو الأقرب للتأهل للدور التالي برفقة النسور

يسعى المنتخب المصري لتعويض الخسارة التي لحقت به في الجولة الافتتاحية أمام نيجيريا، ولا مجال عن الفوز في مباراة اليوم إذا ما أراد الفراعنة استكمال مشوارهم في البطولة

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة مصر ضد غينيا بيساو في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا 2021 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب رومدي اديجا.