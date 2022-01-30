مصر ضد المغرب: مباشر لحظة بلحظة

مصر 0×1 المغرب

مباشر، لحظة بلحظة



*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

11' تسديدة قووووية من سليم أملاح ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

8' ركنية للمنتخب المصري، ولكن ياسين بونو يخرج من مرماه ويشتت الكرة

5' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول بوفال يحرز الهدف الأول للمنتخب المغربي من ركلة جزاء، سددها بقوة على يسار أبو جبل

ركلة جزاااااااااااااااااااااااااااء للمنتخب المغربي، الحكم يقرر احتسابها بعد أن راجع اللعبة عبر تقنية الفار

الحكم سيراجع اللعبة عبر تقنية الفيديو

2' أوووووووووه حكيمي يتعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء من أيمن أشرف، ومطالبات باحتساب ركلة جزاء للمغرب

انطلاق المباراة

تشكيل المغرب:

قرر المدرب وحيد حليلوزيتش، الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

ياسين بونو

آدم ماسينا - رومان سايس - نايف أكرد - أشرف حكيمي

سليم أملاح - سفيان إمرابط - أيمن برقوق

منير الحدادي - يوسف النصيري - سفيان بوفال

تشكيل مصر:

قرر كارلوس كيروش اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمرو كمال

عمرو السولية - أيمن أشرف - محمد النني

عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

تأهل منتخب المغرب لهذا الدور بعد أن نجح في قلب الطاولة على مالاوي والفوز بهدفين لهدف، في حين أن الفراعنة صعدوا لهذا الدور عقب تخطي عقبة كوت ديفوار بركلات الجزاء.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة مصر ضد المغرب، في إطار مباريات دور ربع النهائي من لبطولة أمم أفريقيا 2022 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب أحمدو أهيدجو.