مصر ضد الجابون: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

مصر 1 × 0 الجابون



مباشر، لحظة بلحظة



*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

10' الهدوء يسود المباراة بعد هدف منتخب مصر الأول، في ظل محاولات الجابون للخروج من مناطقهم، والضغط المصري القوي في وسط الملعب، لكن حتى الآن لا خطورة تذكر على المرميين.

4' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول، محمد مجدي "أفشة" يحول ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الجابون، بعد أن سدد الكرة على يمين الحارس، ليمنح منتخب مصر التقدم مبكرًا للغاية.

3' حكم المباراة يمنح منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة بعد سقوط أحمد ياسر ريان في المنطقة، إثر عرقلة مدافع الجابون له.

1' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل مصر:

قرر المدرب كارلوس كيروش إجراء العديد من التغييرات على التشكيل الذي خاض مباراة أنجولا في الجولة الماضية ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي



أحمد فتحي - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - محمد حمدي



عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة"



أحمد ياسر ريان - مروان حمدي - محمد شريف