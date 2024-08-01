"أكلوا بيتزا من أجل النوم" .. طلب عاجل لتأجيل مباراة مصر وباراجواي في الأولمبياد!

ظروف صعبة في فندق الإقامة وخارجه

استمرارًا للهجوم على التنظيم الفرنسي لأولمبياد باريس 2024، خرج أحد الأبطال الأولمبيين في باراجواي لوصفها بأسوأ دورة ألعاب أولمبية في التاريخ.

كارلوس جامارا، قائد باراجواي السابق الحائز على الميدالية الفضية مع بلاده في منافسات كرة القدم، خرج للهجوم بشكل عنيف للغاية على أولمبياد باريس، وكشف عن قيام اللاعبين بتناول البيتزا للتمكن من النوم، وذلك بسبب نقص الغذاء في القرية الأولمبية.

وقال جامارا في تصريحات لـ"ABCCardinal":"إنها أسوأ دورة ألعاب أولمبية رأيتها في حياتي، التنظيم أمر مخز جدًا، لا يوجد الكثير من الطعام، واضطر البعض إلى تناول البيتزا لينام بالأمس، لا يوجد مكيف هواء، كثيرون لا يمكنهم النوم".

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وفي سياق متصل قال الصحفي الباراجوياني روبرتو روخاس، إن وفد بلاده طلب تأجيل المباراة المقبلة أمام مصر في ربع نهائي منافسات كرة القدم يوم الجمعة، بسبب تأخيرات السفر، وهو الطلب الذي يصعب قبوله بأي شكل من الأشكال.

وأشار كذلك إلى أن وفد باراجواي لم يتمكن من السفر في رحلته الأخيرة إلى مارسيليا بسبب مشاكل الطقس، حيث قضى الليلة في باريس بدلًا من ذلك، مما أدى إلى إضاعة يوم الفريق بالكامل إما في فندق بدون مكيفات هواء، أو في محطة قطار أو مطار شارل ديجول.

جدير بالذكر أن أولمبياد باريس تعرض للعديد من حملات الهجوم بسبب بعض الأمور التنظيمية والأجواء المحيطة بالمتنافسين، بداية من حفل الافتتاح وصولًا لوقتنا هذا.