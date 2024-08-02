"الحافلة تعطلت" .. أزمة جديدة تضرب باراجواي قبل مواجهة مصر في الأولمبياد!

الأزمات تتوالي في أولمبياد باريس

حلقة جديدة من الأحداث الغريبة في أولمبياد باريس 2024، وهذه المرة مع موقف صعب تعرض له منتخب باراجواي لكرة القدم للرجال قبل اللعب ضد مصر.

المنتخب الأولمبي الباراجوياني يستعد لملاقاة نظيره المصري، مساء اليوم، الجمعة، في إطار ربع نهائي الأولمبياد، بعد تأهله بالمركز الثاني من المجموعة الرابعة، بينما جاء الفراعنة على صدارة المجموعة الثالثة متفوقين على إسبانيا.

الصحفي "خورخي فيرا" قال إن حافلة منتخب باراجواي تعطلت أثناء خروجها من الحصة التدريبية التي أقيمت اليوم في مدينة مارسيليا الفرنسية، في مشهد جديد يعكس الفوضى التي تحدث بصفة مستمرة بالمنافسات.

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وأشار إلى أن الفريق عانى كثيرًا من مختلف الجوانب، عن طريق استخدام القطار والحافلة والطائرة، وفي الوقت الحالي ينتظر تغيير الحافلة من أجل الاستعداد لخوض المباراة المرتقبة.

وتأتي هذه الواقعة، بعد الهجوم العنيف الذي شنه كارلوس جامارا قائد باراجواي السابق على طريقة تنظيم أولمبياد باريس، حيث كشف عن قيام اللاعبين بتناول البيتزا للتمكن من النوم، وذلك لنقص المواد الغذائية في القرية الأولمبية.

جدير بالذكر أن أولمبياد باريس تعرض للعديد من حملات الهجوم بسبب بعض الأمور التنظيمية والأجواء المحيطة بالمتنافسين، بداية من حفل الافتتاح وصولًا لوقتنا هذا.