خاص | مدرب كينيا يدعو جماهير مصر لمساندة فريقه

كينيا تحلم بالصعود للدور الثاني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وجه سيباستيان ميني، مدرب كينيا، الجماهير المصرية لمساندة فريقه في اللقاء الختامي أمام السنغال الأثنين المقبل.

وتملك كينيا ثلاث نقاط من انتصار على تنزانيا الخميس الماضي، وستحدد مقابلة السنغال على ملعب 30 يونيو مصير الفريق من التأهل لدور الستة عشر.

وقال ميني مع "جول": "أتمنى أن ترتدي الجماهير المصرية الألوان الحمراء وتملأ مدرجات الملعب لمساندتنا أمام السنغال، وقتها لا تعلم ما قد يحدث".

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وأضاف: "بين شوطي مباراة تنزانيا أخبرت اللاعبين أنه أمر يدعو للفخر لعب البطولة وعليها رفع صورة كينيا عالياً، ربما لا نصل للنهائي، ولكن سنستمر بالحلم".

واختتم: "أمام السنغال لا يوجد شيء لنخسره، ستكون مثل لقاء التأهل أمام غانا الذي انتصرنا به".

وتتصدر الجزائر ترتيب المجموعة الرابعة، ويأتي خلفها كلاً من السنغال وكينيا بثلاث نقاط، ثم تنزانيا بلا رصيد.