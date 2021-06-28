"مصدوم من صفقة الأهلي ومفاوضات الاتحاد"

ناقد رياضي يتحدث عن سوق انتقالات فريقي جدة

أبدى الناقد الرياضي عادل المرضي دهشته الكبيرة من تعاقد الأهلي مع المدافع البرازيلي دانكلير ومفاوضات الاتحاد مع عدد من اللاعبين لضمهم خلال سوق الانتقالات الجاري، مثل عبد الرزاق حمدالله وعلي مبخوت.

وأوضح المرضي خلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي المذاع عبر قناة 24 سبورت السعودية أن سبب دهشته يعود لصعوبة حصول الناديين على شهادة الكفاءة المالية مما سيمنعهما من قيد اللاعبين الجدد في قائمتيهما للموسم الجديد.

إذ قال "تعاقد الأهلي مع لاعب كان صدمة بالنسبة لي، كيف يُتم صفقة وهو مديون بـ124 مليون ريال، وأنا مصدوم كذلك من مفاوضات الاتحاد مع لاعبين لضمهم".

أضاف موضحًا "الاتحاد مطلوب منه 140 مليون ريال ليحصل على شهادة الكفاءة المالية، وسيكون مطالبًا بدفع 40 مليون ريال حال فسخ عقد ألكسندر بريجوفيتش، كما أنه بحاجة إلى 10 ملايين ريال للحفاظ على أحمد حجازي، مما يعني أن النادي مطالب بدفع 200 مليون ريال تقريبًا خلال شهر واحد، إن نجحت إدارة الاتحاد في فعل هذا ستكون قد حققت المستحيل".

أتم "نجاح الأهلي والاتحاد في فعل هذا والحصول على شهادة الكفاءة المالية سيكون بمثابة المعجزة، هل سيستطيعون فعلها؟ أم سيتغير الوضع بالنسبة لشهادة الكفاءة المالية؟ لهذا أقول أن الهلال والنصر في كوكب والاتحاد والأهلي في كوكب آخر مختلف تمامًا من ناحية التعاقدات والقوة المالية".

الناقد الرياضي مبارك الشهري رد على حديثه المرضي بخصوص تواجد الهلال والنصر في كوكب واحد، إذ رفض جمعهما معًا مؤكدًا أن النصر على صعيد الصفقات والقوة المالية يتواجد في كوكب لوحده.

يُشار إلى أن الهلال حصل على شهادة الكفاءة المالية مؤخرًا بعدما سدد الـ24 مليون ريال المطلوبة منه، فيما لم يحصل عليها النصر بعد وهو مطالب بتسديد 136 مليون ريال لتمنحه وزارة الرياضة الشهادة.