مصائب قوم عند قوم فوائد.. إصابة جافي تعجّل بقدوم "نمر برشلونة"

ما العلاقة ين جافي وروكي؟

تلقى برشلونة أنباء سلبية بغياب جافي عن باقي الموسم نظرًا لتعرضه للإصابة بالقطع في الرباط الصليبي، الإصابة الملعونة بالنسبة للاعبي كرة القدم.

لكن هذا من جانب آخر حمل له أخبارًا إيجابية، تتمثل في أن الإصابة هي التي ستعجل بقدوم فيتور روكي إلى البلوجرانا في الشتاء بأسرع وقت ممكن.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن برشلونة تلقى الموافقة من قبل رابطة الدوري الإسباني حول تسجيل فيتور روكي الملقب بـ"النمر" في الشتاء، إذا وصل على سبيل الإعارة.

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ستأتي عملية الإعارة للتسجيل فقط، على أن يبدأ سريان العقد من يونيو المقبل، لكن إصابة جافي -وفقًا للصحيفة الكتالونية- هي التي أفسحت المجال لحضور البرازيلي.

البراح الذي سيتركه غياب جافي الطويل سيجعل روكي مؤهلًا للوصول إلى الفريق بحسم 80٪ من راتبه الذي ينتظر أن يتقاضاه بعد تفعيل العقد الرسمي في يونيو.