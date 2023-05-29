مصائب قومًا .. هبوط إسبانيول ينقل بديل بنزيما إلى ريال مدريد

النادي الكتالوني يفقد لاعبه ومعه مكانه في الدوري الإسباني.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يقترب بشكل كبير من ضم بديل الفرنسي كريم بنزيما في صفوف الملكي خلال الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ريليفو"، والذي أكد أن البديل سيكون المهاجم خوسيلو ماتو نجم إسبانيول صاحب الـ 33 عامًا.

وأوضح الموقع أن هبوط فريق إسبانيول سيسهل من عملية خروج اللاعب من صفوفه بشكل كبير بسبب شرط موجود في عقده معهم.

وكان فالنسيا قد تعادل في اللحظات الأخيرة مع إسبانيول في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ 37 من الدوري الإسباني ليتأكد هبوط الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يبحث عن لاعب آخر في الهجوم، حيث يرحل عن صفوفه ماريانو دياز أيضًا هذا الصيف.