المصائب تتوالى على برشلونة.. إصابة جديدة للامين يامال تضرب الفريق الكتالوني!

مصائب برشلونة تتوالى...

تتوالى المصائب على نادي برشلونة، بعد تعرض لامين يامال، لاعب الفريق الكتالوني إلى إصابة في مباراة فريقه، مع ليجانيس بالدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة، نظيره ليجانيس، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك.

وتقدم الضيوف سريعًا مع بداية المباراة وتحديدًا في الدقيقة الرابعة تمكن سيرجيو جونزاليس، من خطف هدف التقدم برأسية قوية بعد ركنية من الجانب الأيسر للفريق الكتالوني.

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وحاول لاعبو برشلونة، العودة إلى اللقاء من جديد، وفي الدقيقة 17، تدخل إيفان نيو، على لامين يامال، الذي سقط أرضًا، وتلقى العلاج وأكمل اللعب بعدها، ولكنه ظهر متأثرًا بالإصابة بشكل كبير.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق طلب اللاعب الشاب التبديل، ولكنه قام بتغيير رأيه وصمم على مواصلة اللعب، قبل أن يخرج في الدقيقة 75 من الشوط الثاني، ويشارك جافي بدلًا منه.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز ليجانيس بهدف دون رد، ليتجمد رصيد برشلونة، عند النقطة 38 في صدارة ترتيب الدوري، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ونقطة عن ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثالث.