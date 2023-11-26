مشيدًا بلاعبي الأهلي ومبرئًا ماتياس يايسله .. فرانك كيسييه يهاجم حكم مواجهة الشباب بعد التعادل

قمة الأهلي والشباب انتهت بالتعادل، وكيسييه لديه من يحمله مسؤولية ضياع نقطتين غير يايسله وزملائه..

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أشاد الإيفواري فرانك كيسييه؛ لاعب الأهلي السعودي، بأداء زملائه خلال قمة الشباب، مؤكدًا أنهم قدموا مباراة جيدة رغم التعادل، محملًا حكم اللقاء ماريو إسكوبار المسؤولية كاملة، لعدم اقتناص الثلاث نقاط.

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القمة بين الراقي والليوث انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، أمس السبت، على أرض الأول في جدة، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وهو ما عرض لاعبي قلعة الكؤوس ومدربهم الألماني ماتياس يايسله لسخط الجماهير، لكن الإيفواري يرى غير ذلك..

عقب المباراة، قال كيسييه في تصريحاته لقناة "SSC": "قدمنا مباراة جيدة دفاعيًا وهجوميًا وصلنا لمرمى الشباب أكثر من مرة، لكن لم يحالفنا الحظ لترجمتها لأهداف، بالنسبة لي أعد الجماهير بالعمل على إنهاء الهجمات بصورة أفضل، لكن الحقيقة أننا كنا على الأقل نستحق ضربة جزاء في المباراة وطرد على لاعب الشباب بعد تدخله على فهد الرشيدي".

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وأضاف: "تأثرنا بأداء الحكم، المباراة كانت صعبة، والحكم إذا لم يكن موفقًا في إعطاء كل فريق حقه، بالطبع نتأثر، الأهلي في آخر خمس دقائق فقط كان يستحق الخروج بالثلاث نقاط".

يذكر أن التعادل رفع رصيد الراقي للنقطة 27 محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب ومبتعدًا عن الصدارة بفارق 11 نقطة، أما الشباب فيأتي في المركز الـ11 بـ16 نقطة.

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