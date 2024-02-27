مشهد يليق بالعبقري .. ليفربول يجهز مفاجأة سارة ليورجن كلوب في نهاية رحلته

كأس الرابطة تلهم الإدارة فكرة استثنائية

تدرس إدارة نادي ليفربول، منح مشجعي النادي فرصة مثالية لتوديع مدرب الفريق يورجن كلوب، في مشهد تاريخي يليق بمسيرة العبقري الألماني.

وكشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، عن وجود نية لدى إدارة الريدز بإقامة موكب بحافلة مفتوحة للفريق في شوارع المدينة، للاحتفال بكأس الرابطة الإنجليزية والذي سيكون بمثابة حفل ضخم للجماهير من أجل وداع يورجن كلوب.

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وكان المدرب الألماني قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له مع ليفربول، حيث قرر مع فريقه المساعد، أن يرحل في مايو المقبل ويحصل على إجازة لمدة عام قبل أن يخوض تجربة جديدة.

وساهم كلوب مؤخرًا في فوز الريدز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على تشيلسي في المباراة النهائية بهدف دون رد، في لقاء تغلب خلاله ليفربول على نقص حادٍ بصفوف فريقه بسبب الإصابات.

وأوضحت "تليجراف" أن إدارة الريدز ستقيم الموكب في كل الحالات، حتى لو لم يفز الفريق بأي بطولة سوى كأس الرابطة، ورغم ذلك فالفريق لديه فرصة هذا الموسم لتحقيق رباعية تاريخية، حيث أنه يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وهو المرشح الأول للقب الدوري الأوروبي ولا يزال ينافس في كأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن يورجن كلوب قضى مسيرة استثنائية في ليفربول لمدة 9 سنوات، حقق خلالها كل البطولات الممكنة مع الفريق، وكان أبرزها إعادة لقب البريميرليج للفريق وكذلك دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.