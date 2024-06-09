"مشهد لم ولن يحدث في تاريخ الكرة" .. الدويش يكشف عن واقعة خطيرة في ملاعب السعودية!

ماذا يقصد في رسالته المثيرة للجدل؟

"مشهد يختصر ما حدث في الموسم".. هكذا كشف الناقد الرياضي محمد الدويش، عن واقعة تحكيمية مثيرة للجدل، شهدتها الملاعب السعودية، خلال الموسم المنقضي.

ونجح الهلال في احتكار البطولات المحلية خلال موسم 2023-2024، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بعدما توج بلقب دوري روشن السعودي، للمرة 19 في تاريخه، محققًا أعلى رصيد نقطي في موسم واحد بتاريخ المسابقة، كما فاز بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد نهائي مثير مع النصر، انتهى بركلات الترجيح، فيما حقق لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، عقب اكتساح الاتحاد برباعية في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة أبوظبي.

وذكر الدويش، في تغريدة عبر حسابه على منصة (إكس)، أن أحد المدافع طلب من حكم عدم طرده بالبطاقة الصفراء الثانية، وتوجيهها إلى زميله الحارس، والحكم يستجيب لطلبه، مضيفًا "مشهد لم يحدث ولن يحدث في تاريخ كرة القدم إلا عندنا.. مشهد يختصر ما حدث في الموسم".

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وتأهل النصر والأهلي برفقة الهلال إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المُقبل، والتي تنطلق نسختها الأولى بالنظام الجديد من الاتحاد الآسيوي، بمشاركة نخبة من أفضل 24 فريقًا في القارة.

وأنهى النصر موسم 2023-2024، في وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 82 نقطة، مبتعدًا بفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، كما خسر النصر أمام الهلال بركلات الترجيح في نهائي كأس الملك، لتتواصل عقدة الأصفر مع أغلى الكؤوس منذ عام 1990.