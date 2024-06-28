"مشهد صادم بالملاعب المصرية".. حريق يوقف مباراة في الدوري وتدخل رجال الإسعاف

حريق ضخم في الملاعب المصرية..

مشهد صادم آخر هز الملاعب المصرية؛ وهذه المرة في مباراة بيراميدز وسموحة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

بيراميدز يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024، برصيد 63 نقطة من 26 مباراة، بينما يأتي سموحة "سابعًا" بـ40 نقطة، بعد خوضه 27 لقاءً.

واشتعل حريق ضخم في "استاد الإسكندرية" الذي كان يستضيف مباراة بيراميدز وسموحة، وذلك أثناء مجريات اللعب؛ الأمر الذي استدعى تدخل رجال الإطفاء فورًا.

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وأوقف الحكم "المباراة"، كما تم إنزال الجماهير الحاضرة في "المقصورة"، إلى أرضية الملعب؛ حفاظًا على أرواحهم بعد اشتعال الحريق.

كما وصلت سيارات الإسعاف إلى الملعب، وقام الأطباء بالتعامل مع حالات الاختناق الناتجة عن الحريق الضخم، الذي اشتعل بسبب "ماس" في غرفة الكهرباء، خلف المقصورة.