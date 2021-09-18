مشكلة موريبا مع برشلونة تلاحقه في لايبزيج

موريبا لم يظهر حتى الآن مع النادي الألماني

أوضح جيسي مارش، مدرب لايبزيج سبب تأخر ظهور اللاعب المنضم حديثًا، إيلاش موريبا، رغم تواجده بالفعل في تشكيلة الفريق أمام مانشستر سيتي في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.

النادي الألماني دفع 16 مليون يورو لبرشلونة من أجل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، مع وضع مبلغ يصل إلى 8 ملايين يورو كمتغيرات بناء على إنجازات موريبا في ريد بول آرينا.

ماذا قال مدرب الفريق الألماني عن لاعبه الجديد؟

تحدث مارش خلال المؤتمر الصحفي على هامش لقاء الفريق ضد كولن وقال: "موريبا يتحسن مع كل جلسة تدريبية وهو جاهز تقريبًا للعب".

وأضاف: "ما زلت لا أستطيع الدفع به أساسيًا ولكني سعيد بعمله وتكيفه".

لماذا اختار موريبا لايبزيج؟

عقد برشلونة مع موريبا كان يمتد حتى صيف 2022، وقامت إدارة جوان لابورتا بمنحه أكثر من عرض للتجديد لكنه رفضهم جميعًا.

سبب الرفض كان واضحًا، اللاعب أراد أن يلعب أساسيًا ويخرج من كونه مجرد بديل للاعب برشلونة الشاب بيدري، لذلك اختار لايبزيج لأنه متعارف عليه بأنه فريق يمنح فرصًا للشباب.

الفريق الألماني سيواجه نظيره كولن اليوم، في بطولة الدوري الألماني، وهي فرصة جيدة للاعب الغيني لتسجيل مشاركته الأولى وبدأ التحدي مع الفريق.

الجدير بالذكر أن لايبزيج بدأ الموسم الحالي بأسوأ طريقة، حيث خسر أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا، أما في بطولة الدوري لا يملك سوى ثلاث نقاط فقط بعد أربع مباريات ويحتل المركز 13.

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