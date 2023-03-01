مشكلة جديدة؟ تشافي استعان بصديق لتحفيز روبرت ليفاندوفسكي في الدوري الأوروبي

تشافي شعر أن ليفاندوفسكي لم يكن متحمسًا للعب في الدوري الأوروبي!

شعر تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق كان يفتقر إلى الحافز للفوز ببطولة الدوري الأوروبي، لدرجة أنه استعان بصديق في محاولة للوصول إلى أفضل طريقة لتحفيز مهاجمه.

برشلونة ودع منافسات الدوري الأوروبي من ملحق دور الستة عشر بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب، ليمثل ذلك ضربة حقيقية إلى مساعي "البلوجرانا" في تحسين وضعيته.

الصحفي الإسباني جوان فونتيس المقيم في برشلونة زعم أن تشافي شكك في دوافع ليفاندوفسكي خلال لقاء مع بيبي رينا حارس مرمى فياريال الشهر الماضي.

فونتيس كشف عن محادثة جرت بين تشافي ورينا بعد فوز برشلونة على فياريال الشهر الماضي، حيث يُعتقد أن مدرب "البلوجرانا" سأل زميله خريج "لا ماسيا" عن كيفية إلهام ليفاندوفسكي للفوز بالدوري الأوروبي.

وبحسب ما ورد سأل رينا تشافي عن فرصهم في المضي قدمًا في المسابقة، فأجاب: "كيف يمكنني تحفيز ليفاندوفسكي للفوز بهذا اللقب؟".

قلق تشافي من ليفاندوفسكي قد يثير المزيد من التساؤلات قبل المرحلة الحاسمة في الموسم، والتي تشهد مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى المنافسة القوية على لقب الدوري الإسباني بين الغريمين.