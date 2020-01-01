مشكلة جديدة تؤرق إدارة مانشستر يونايتد

إدارة الشياطين الحمر تشعر بالقلق

أشارت تقارير صحفية، إلى وجود أزمة جديد تؤرق إدارة مانشستر يونايتد، مع اقتراب نهاية عقد شركة شيفورليه راعي الفريق.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد شركة السيارات الراعية لقميص الشياطين الحمر، في عام 2021 ولم يتفق الطرفان على التجديد حتى الآن.

وتنتعش خزائن يونايتد سنوياً بـ 73 مليون يورو، من شيفورليه مقابل رعاية القميص، وهو رقم أعلى بكثير مما يحصل عليه الجار سيتي الذي يتلقى 51 مليون إسترليني مقابل رعاية قميص الفريق.

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ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة AS الإسبانية، فإن الشركة الأمريكية غير راضية عن النتائج التي يحققها الفريق خلال السنوات الماضية، ولا تنوى تجديد عقدها مع الشياطين الحمر.

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ومن جانبها ستبدأ إدارة مانشستر يونايتد في البحث عن راعي جديد لقميص الفريق، بقيمة تتناسب مع اسم وتاريخ النادي.

ووقعت شيفورليه عقداً مع الشياطين الحمر في 2012 بقيمة 500 مليون يورو، والذي كان أكبر عقد رعاية في التاريخ بذلك الوقت، ولكن الفريق لم يوف بالتوقعات لدى الشركة وفقاً للتقرير.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في ترتيب البريميرليج برصيد 45 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.