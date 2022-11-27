مشكلة أخرى لرونالدو في مانشستر والسبب حافلة!

النجم البرتغالي انتهت علاقته مع يونايتد رسمياً

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمشكلة طريفة في مدينة مانشستر أثناء تواجده بمعسكر بلاده البرتغال لكأس العالم بقطر.

رونالدو الذي قاد السيليساو الأوروبي للانتصار على غانا 3-2 في أولى المباريات غادر ناديه مانشستر يونايتد رسمياً بحسب بيان من الطرفين قبل أيام.

وبحسب "صن"، يواجه رونالدو مشكلة في إخلاء متعلقاته من البيت الذي يقيم فيه مع عائته في مدينة مانشستر، وإن كان قد نقل بالفعل سياراته الثلاثاء الماضي.

وتكمن المشكلة في أن الحافلة المخصصة لنقل الأساس والمتعلقات الخاصة بالدون وصديقته جورجينا رودريجيز فشلت في الدخول من مدخل البيت بسبب كبر حجمها رغم ساعات من المحاولة.

وذكر التقرير أن سيتم إعادة المحاولة الأسبوع المقبل عبر حافلة أصغر حتى يتمكن النجم وعائلته من جمع متعلقاتهم والانتقال بها لمكان ليس معلوماً بعد، إذ لم تحدد وجهة البرتغالي المقبلة حتى الآن.