مشروع بولي بشخصية ريال مدريد .. زيدان إلى تشيلسي نحو اكتساح أوروبا!

الشخص الأنسب لقيادة النادي اللندني

أنا لست غبيًا.. بهذه العبارة رد جراهام بوتر مدرب تشيلسي على شائعات إقالته من النادي، وكأنه يمتلك الذكاء الكافي للتنبؤ بمصيره مع البلوز.

الإنجليزي جاء لإصلاح ما أفسده توماس توخيل في سبتمبر الماضي، ولكنه جعل تشيلسي يسير نحو الهاوية، بفوزه في 9 مناسبات فقط وخسارته 7 مرات في 22 مباراة.

تشيلسي يبدو حاليًا مثل السفينة بلا قبطان، لأن بوتر لم يثبت حتى الآن أنه يستطيع قيادة أحد كبار الدوري الإنجليزي رغم تجربته المبهرة مع برايتون.

الفريق بلا هوية ولا أسلوب واضح والنتائج لا تتناسب أبدًا مع حجم الإنفاق الضخم للمالك الجديد تود بولي، لتظهر الشائعات من جديد حول رحيل مدرب آخر عن ستامفورد بريدج، فمن يكون المدرب القادم؟

زيدان يحتاج لتشيلسي

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المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رحل عن ريال مدريد في صيف 2021 بشكل غير متوقع، ولم يتولى أي مهمة بأي فريق آخر حتى وقتنا هذا في فبراير 2023.

زيدان كان ينتظر تحقيق الحلم بتدريب منتخب فرنسا، ولكن المستوى المميز للديوك في كأس العالم قطر 2022 تحت قيادة زميله السابق ديدييه ديشان، جعل الاتحاد الفرنسي يجدد الثقة في الأخير.

والآن زيدان في حاجة لإغلاق باب فرنسا بالكامل وخوض تجربة جديدة مع فريق آخر، ونسيان أيضًا التكهنات حول عودته إلى ريال مدريد، لأن فترته الثانية أثبتت أنه بحاجة إلى التجديد.

بايرن ميونخ ظهر كوجهة محتملة، لكن زيدان لا يجيد الألمانية والنادي البافاري لديه جماهير متطلبة لن تصبر عليه، وباريس سان جيرمان سيسبب له عداوة ترجع إلى أصوله في مارسيليا وسيخلق له حساسية هائلة في بلاده قد تقلل من شعبيته الجارفة، ليبقى اسم تشيلسي بمثابة المشروع الأنسب له.

البلوز لديهم كافة الإمكانيات اللازمة لمدرب بحجم زيدان، لأن النادي الإنجليزي عمل الفترة الأخيرة على جلب أهم وأفضل المواهب في أوروبا مثل إنزو فيرنانديز وميخايلو مودريك وغيرهما من العناصر المميزة.

زيدان سيجد المشكلة التي عاناها في ريال مدريد تتحول إلى ميزة، لأن تشيلسي سيدعمه بأي صفقة يريدها من أجل النجاح وإعادة الفريق لمنصات التتويج بالألقاب المحلية والأوروبية مثلما فعل مع ريال، لذلك فهو بكل تأكيد يحتاج لهذه التجربة الإنجليزية.

وتشيلسي يحتاج زيدان

(C)Getty Images

البلوز الآن يبحثون عن شخصية جديدة، فهل هناك أفضل من شخصية ريال مدريد؟ التي جلبت للنادي 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا ولقبين دوري مع النادي الإسباني!

تود بولي أنفق منذ قدومه للبلوز أكثر من 550 مليون جنيه استرليني على ضم 16 لاعبًا للفريق، والنتيجة هي التواجد بالمركز التاسع بالدوري الإنجليزي بـ30 نقطة بفارق شاسع عن آرسنال المتصدر.

زيدان اعتاد على التعامل مع النجوم الكبار عكس جراهام بوتر الذي اعتاد على النجاح وسط الكادحين أصحاب المطالب البسيطة، لذلك الفرنسي هو الأنسب لخلافته لإدارة غرفة ملابس الفريق والتحكم في كافة الشخصيات الموجودة بفضل شعبيته الهائلة وشخصيته القوية مثلما فعل في تجربته الأولى مع ريال مدريد عندما انتشل الفريق من الهاوية نحو المجد الأوروبي.

سواء حدث الأمر الآن أو بنهاية الموسم، قدوم الفرنسي يبدو ضروريًا من كافة النواحي، لأن تواجد اسم بحجمه في ستامفورد بريدج قد يكون نقطة انطلاق مشروع بولي الذي لا يبخل للحظة في دعم ناديه الجديد.

تشيلسي لا يمتلك أسلوب لعب واضح حتى الآن، بل يحرص فقط على جمع أفضل المواهب في أوروبا، وهو ما سيسهل من وظيفة زيدان لو حصل على هذا المنصب، لأنه سيشكل هذه المجموعة بالطريقة التي يريدها دون أي مشاكل أو تعقيدات.

وفي النهاية الأمر يبقى مجرد تكهنات، ولكن لو حدثت هذه الخطوة ربما تكون اللحظة التي يكتسح فيها تشيلسي لأوروبا في ظل تراجع معظم الكبار، فقدوم زيدان الذي يعرف جيدًا من أين تؤكل الكتف إلى فريق يمتلك كافة الموارد الممكنة، يجعل تشيلسي أقرب من أي وقت مضى لتكرار تجربة جوزيه مورينيو ورومان أبراموفيتش!

البرتغالي جاء إلى البلوز للمرة الأولى في 2004 وهو يعرف جيدًا كيفية حصد الألقاب، وساعده رجل الأعمال الروسي الذي نفذ له كافة طلباته، فهل يفعلها بولي ويعيد لنا التاريخ من جديد؟