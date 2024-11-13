مشروع استثنائي لدعم الموهوبين.. انطلاق برنامج فريق بايرن ميونخ العالمي 2025

فرصة سانحة للموهوبين في مختلف أنحاء العالم

ستبدأ النسخة الخامسة من مشروع فريق بايرن ميونخ العالمي في يونيو 2025، مما يمنح مرة أخرى لاعبي كرة القدم الموهوبين تحت 19 عامًا من جميع أنحاء العالم، الفرصة لتحقيق حلمهم في احتراف اللعبة

وأعلن نادي بايرن ميونخ، أنه بالتعاون مع شريكه "أودي"، سيتم دعم اللاعبين الشباب من مجموعة متنوعة من الدول وإعطائهم الفرصة لإثبات أنفسهم في معسكر تدريبي دولي.

وسيقود روي ماكاي الفريق مرة أخرى كمدرب رئيسي، ويتولى المسؤولية للعام الثالث على التوالي، وسيساعده دييجو كونتينتو، الذي عمل بالفعل كمدرب مساعد في الموسم الماضي، ويمكن للاعبين الشباب من جميع أنحاء العالم الآن التقدم لهذا البرنامج.

وقال مايكل دييدريش، نائب الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ: "لقد تطور فريق بايرن ميونخ العالمي إلى مشروع عالمي رائد، ويقدم للاعبي كرة القدم الشباب الموهوبين من جميع أنحاء العالم منصة فريدة لعرض إمكاناتهم. بالتعاون مع أودي، لا نروج للشباب فحسب، بل ونعزز أيضًا التبادل الثقافي من خلال الرياضة - وهو عنصر أساسي في فلسفة نادينا".

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ومن جانبه، أضاف كريستيان شيلر، رئيس التسويق الرياضي في أودي: "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الاستثنائي الذي يدعم اللاعبين الشباب في جميع أنحاء العالم ويمنحهم الفرصة لكسب موطئ قدم على أعلى مستوى. يمثل فريق بايرن ميونخ العالمي قيمًا مهمة أيضًا بالنسبة لنا في أودي: تعزيز المواهب والتنوع وخلق فرص حقيقية".

فيما صرح يوكن ساور، مدير تنمية الشباب والجامعة: "من المثير للإعجاب كيف تطور المشروع وأثبت نفسه في جميع أنحاء العالم. يتمتع فريق بايرن ميونخ العالمي بسمعة طيبة في أمريكا وأفريقيا وآسيا وأوروبا. على مدار السنوات الأربع الماضية، اكتشفنا وروجنا لبعض اللاعبين الشباب الدوليين المثيرين للاهتمام للغاية من خلال هذا المشروع الفريد. نحن متحمسون لمستوى فريقنا لعام 2025".

ومن الأمثلة الحديثة والممتازة على نجاح برنامج فريق بايرن ميونخ العالمي، فيكتور أوراكبو من فئة 23، وانضم إلى نادي نيس الفرنسي في 31 يناير 2024 بعقد حتى عام 2027 وظهر لأول مرة في 18 أغسطس كبديل في الدوري الفرنسي.

وبعد أيام قليلة فقط، في 26 أغسطس، مدد عقده مع نيس حتى عام 2028، مما يدل بشكل مثير للإعجاب على أن القفزة إلى كرة القدم الاحترافية ممكنة.

ويمكن للاعبين الشباب المولودين في عام 2007 أو 2008 الآن التقدم بطلب للانضمام إلى برنامج 25 من خلال مقطع فيديو لتقديم الطلب بحد أقصى 90 ثانية.

ويمكن العثور على جميع المعلومات حول عملية التقديم وشروط المشاركة (هنا)

وستتم مرة أخرى التقاط رحلة اللاعبين بالكامل في فيلم وثائقي متعدد الأجزاء يتتبع مسارهم من الاختيار إلى المباراة ضد فريق بايرن ميونخ تحت 19 عامًا.

وسوف يتم إصدار المسلسل الجديد للبرنامج مباشرة لمشاهدته على قناة بايرن ميونخ على اليوتيوب.

ويمكنكم مشاهدة الموسم الرابع (من هنا)