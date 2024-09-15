النصر يطلب التأجيل والهلال يشكو من "كلمة مطاطية" .. تطورات نتائج مشروع التوثيق حتى عام 1982

كواليس جديدة في مشروع توثيق الكرة السعودية..

شهدت ورشة العمل السابعة لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، العديد من الكواليس المثيرة، وسط الكشف عن آخر مستجدات مشروع التوثيق، حيث تمت مراجعة تاريخ الكرة في المملكة، منذ عام 1902، وصولًا إلى عام 1982.

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وأوضح عبد الإله النجيمي، عضو فريق عمل مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية، أنه تم مراجعة 30 لائحة وتنظيم للمسابقات الرياضية، صدرت خلال الفترة بين 1964 و1982، في عهدي الملك فيصل والملك خالد، مع مراجعة قرابة 23 ألف عدد لصحف محلية وخارجية لاستخراج البيانات المتاحة، مع تغطية تاريخ 80 عامًا، والوصول إلى نسبة 76%.

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وفي هذا السياق، أكد سلمان العنقري، ممثل نادي الهلال في مشروع التوثيق، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الإنجازات التي طلب تحديدها من الأندية، تعد (كلمة مطاطية)، والمنظور فيها يختلف من نادٍ لآخر، مضيفًا أن الهلال ربما يرى أن تحقيق المركز الرابع في كأس العالم للأندية ليس إنجازًا، ونادي آخر يرى بقاءه في الدوري الممتاز إنجازًا.

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من ناحية أخرى، طالب ممثل نادي النصر، سعيد أبو داهش، في اجتماع التوثيق، تأجيل الموعد النهائي لتسليم البطولات والإنجازات، من التاريخ المقرر في 30 سبتمبر، إلى 15 أكتوبر المُقبل، وقوبل الطلب بالتصويت.

وأوضح النجيمي، خلال الاجتماع، أنه حصر أكثر من 138 نادٍ وأكثر من 150 ملعب ومنشأة في الفترة بين 1964 وحتى 1982، وتم دمج عدد من أندية الدرجتين الأولى والثانية خلال عام 1968، والاكتفاء بتصنيف الأندية الرياضية التي تم دمجها، والأندية الأخرى تحولت لأندية ريفية.