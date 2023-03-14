مشجع يُضرب عن الطعام حتى رحيل مدافع فريقه

احتجاج بإضراب عن الطعام حتى رحيل مدافع الفريق

احتج مشجع لمارسيليا الفرنسي بطريقة مبتكرة وفريدة؛ لم يسب لاعبًا أو يرفع لافتة ضده في المدرجات لكن لافتته كانت معه في وقت بدأ فيه إضرابًا عن الطعام حتى رحيل مدافعهم ليوناردو باليردي عن الفريق.

وتعرض مدافع مارسيليا للطرد في تعادل فريقه مع ستراسبورج 2-2 في الدوري الفرنسي بداية الأسبوع الحالي، ما وسع الفارق بين فريقه والمتصدر باريس سان جيرمان إلى 10 نقاط.

ودفع طرد باليردي المباشر مشجع مارسيليا للمكوث خارج مركز تدريبات فريق الجنوب الفرنسي بلافتة مكتوب عليها "للخارج" ثلاث مرات، وعبارة آخرى تعني "أهل مارسيليا لا يريدونك بعد الآن" "احترمنا. شكرًا لك".

ونشر ماتيو جريجوري الصحافي بليكيب فيديو للمشجع الذي أعلن إضرابه عن الطعام.

وانضم المدافع الأرجنتيني، 24 سنة، إلى مارسيليا قادمًا من صفوف بوروسيا دورتموند معارًا في 2020 ثم تعاقد معه الفريق الفرنسي بشكل نهائي بعدها بعام. ويمتد تعاقد ليوناردو مع فريق الجنوب الفرنسي حتى 2026.