فيديو | مستغلًا عدم فهمه للغة العربية .. مشجع يستفز كريستيانو رونالدو قبل رحلة السوبر

صاروخ ماديرا تقدم بعثة النصر المتوجهة لأبها لمواجهة التعاون..

لا يمل بعض المشجعين من استفزاز البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بالاستعانة بمنافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم إنتر ميامي الأمريكي.

الدون تقدم بعثة العالمي التي غادرت الرياض اليوم الإثنين، متوجهة نحو مدينة أبها، استعدادًا لمواجهة التعاون في 14 من أغسطس الجاري، حيث نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وأثناء توقيع صاروخ ماديرا للمشجعين على القمصان، استفزه أحدهم بترديد عبارة "ميسي أحسن منك .. ميسي عمك" وسط ضحكات ساخرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رونالدو لم يلتفت للمشجع نهائيًا، وواصل طريقه مغادرًا مكتفيًا بما وقعه من قمصان، ويبدو أنه اعتاد على سماع اسم "ميسي" في كل مناسبة كبيرة ولم يعد يعبأ بتلك المحاولات الاستفزازية.

يذكر أن رونالدو يسعى للتتويج بأول لقب رسمي له بقميص النصر منذ أن انضم له في شتاء 2023، إذ لم يحصد إلا لقب البطولة العربية الودية للأندية.