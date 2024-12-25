مشجع ليفربول ذو الـ6 سنوات .. محمد صلاح "بطل" لحظات سعادة خالدة للطفل إسحاق

لحظة إنسانية رائعة من النجم المصري وزميله الهولندي

صنع محمد صلاح وزميله في ليفربول، فيرجل فان دايك، لحظات سعادة خالدة في حياة الطفل إسحاق المصاب بمتلازمة وولف هيرشهورن.

إسحاق ذو الـ6 سنوات أحد أكبر عشاق ليفربول، حبًا وشغفًا، وأصغرهم عمرًا، في العالم، وقد انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا بفضل مقاطع الفيديو الخاصة به خلال تشجيعه وغنائه للريدز وخاصة النجم المصري.

ليفربول نظم زيارة مفاجئة لمدرسة إسحاق بطلاها نجميه المصري والهولندي، وقد بدا الطفل سعيدًا جدًا برؤية اللاعبين والحديث معهما، وبعدها ذهب معهما لحضور مران الفريق بقيادة المدرب آرني سلوت.

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وحظي الطفل الصغير باستقبال رائع من نجوم الفريق، إذ تبادل معهم التحية والحوارات القصيرة وقد أخذ جولة في مرافق مركز تدريب النادي وأجرى حديثًا سريعًا كذلك مع المدرب سلوت.

لم يكتف النادي الإنجليزي بذلك بل منح إسحاق فرصة حضور مواجهة مانشستر سيتي الأخيرة في الدوري الإنجليزي وقد غمرته السعادة خلال تواجده على أرض ملعب آنفيلد بجانب فان دايك.