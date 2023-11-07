مشجع في حالة خطرة .. اشتباكات عنيفة بين مشجعي ميلان وباريس سان جيرمان

توتر في ميلانو بعد شجار بين مشجعي ميلان وباريس سان جيرمان..

عاشت مدينة ميلانو الإيطالية ليلة صاخبة، إثر الاشتباكات بين مجموعة من مشجعي ناديي ميلان وباريس سان جيرمان الفرنسي، قبل مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا مساء الثلاثاء على ملعب "سان سيرو" لمواجهة ميلان، في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

صحيفة "Corriere della Sera" الإيطالية كشفت عن اشتباكات بين جماهير ميلان وباريس سان جيرمان، وتم نقل أحد مشجعي النادي الفرنسي إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد تلقيه طعنتين.

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الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أن ما حدث يمكن أن يكون هناك كمين حقيقي لجماهير باريس سان جيرمان من قبل مجموعة من أولتراس نادي ميلان، في إحدى مناطق المدينة.

وبدأ الكمين بانفجار مفرقعات نارية، ثم سلسلة من قنابل الدخان، وأخيرًا هجوم منظم من قبل الأولتراس، قبل أن تهرع الشرطة على الفور إلى الموقع لمحاولة استعادة الهدوء.

وأكد التقرير أن الحصيلة الإجمالية حتى الآن هي تعرض اثنين من المشجعين الفرنسيين لإصابات، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى، كما أصيب ضابط بجروح ليست خطيرة، فيما تم نقل أحد مشجعي ميلان إلى مركز الشرطة.