غضب إنجليزي كبير ضد الحكم البرازيلي

هاجم جمهور إنجلترا حكم لقاء بلادهم ضد فرنسا بربع نهائي كأس العالم بطريقته الخاصة عبر العبث بصفحته على موقع ويكيبيديا الشهير.

إنجلترا ودعت المونديال عقب الخسارة بهدفين مقابل واحد من الفرنسيين، في لقاء شهد احتساب ركلتي جزاء للإنجليز، سجل هاري كين واحدة وأضاع الأخرى.

ورغم احتساب البرازيلي ويلتون سامبايو لركلتي جزاء لمصلحة إنجلترا، ولكن شعر المشجعون الإنجليز أنه لم يكن عادلاً مع فريقهم، وكانوا يستحقون ركلة جزاء ثالثة لهاري كين في الشوط الأول، بالإضافة لعدم احتسابه مجموعة من المخالفات لصالح الأسود الثلاثة.

وقام مجموعة من المشجعين بالعبث بصفحة الحكم في ويكيبيديا وكتبوا أن البرازيلي مشجع لفرنسا، وأنه الآن قيد التحقيق لعدم احتساب ركلة جزاء لكين.

وشهد الدور ربع النهائي للمونديال حتى الآن جدلاً كبيراً بخصوص الأداء التحكيمي، وخصوصاً في لقاء هولندا والأرجنتين، كما اعترض لاعبو البرتغال على الطاقم الأرجنتيني للقاء المغرب.