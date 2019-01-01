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الدوري الإنجليزي الممتاز

مشجع بورنموث يواجه الإيقاف مدى الحياة بسبب "كعكة"

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الواقعة حدثت خلال مباراة فريقه مع تشيلسي في كأس الرابطة بشهر ديسمبر من العام الماضي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يواجه أحد المشجعين الإنجليز الغاضبين، عقوبة الحرمان من حضور أي مباراة لفريقه مدى الحياة، بسبب كعكة رماها على أرضية الملعب.

القصة تعود لشهر ديسمبر الماضي على ملعب ستامفورد بريدج، عندما قرر آدم كوكس مشجع بورنموث إلقاء الكعكة.

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صاحب الـ27 عاماً له سجل غير مشرف في الملاعب، حيث سبق وأن تم إيقافه في واقعة مشابهة عام 2012.

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ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي"، فإن إحدى المحاكم الإنجليزية في لندن قررت التحقيق في الواقعة.

وجاء ذلك بعدما شوهد مشجع بورنموث وهو يلقي الكعكة أثناء المباراة التي أقيمت في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

وثبت بالفعل قيام كوكس بذلك حيث تم العثور على تلك الكعكة بجوار الراية الركنية.

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وبعد القبض عليه وثبوت التهمة ضده، يواجه مشجع بورنموث خطر الحرمان من حضور أي مباريات فريقه مدى الحياة.

يذكر أن البطولة انتهت بفوز تشيلسي 1/0، بهدف سجله البلجيكي إدين هازارد، في البطولة التي تأهل فيها البلوز للمباراة النهائية لملاقاة حامل اللقب مانشستر سيتي.

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