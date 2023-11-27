فيديو | حلمه تحطم في اللحظات الأخيرة .. مشجع أوزبكي يصاب بخيبة أمل بسبب كريم بنزيما!

بنزيما موجود حاليًا في أوزبكستان مع الاتحاد لمواجهة أجمك، فماذا حدث؟

عشق كبير يقابله الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، أينما حل، وحاليًا كونه يزور بلدان ربما لأول مرة تطأ قدميه بها في آسيا بعد الانضمام للعميد، هناك جنون به من قبل جماهير القارة الصفراء.

الفرنسي يقود العميد حاليًا خلال مواجهة أجمك أولماليك الأوزبكي، على أرض الأخير ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

وقبل انطلاق المباراة، اقتحم أحد المشجعين ملعب ميتالورج بحثًا عن بنزيما، لكن وبينما تفصل بينهما خطوة واحدة، انقضت قوات الأمن عليه وحالت بينهما.

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المشجع حاول التخلص من قبضة الأمن لبضع دقائق وسط متابعة من بنزيما، لكنه في الأخير استسلم وخرج من الملعب دون التقاط صورة مع نجمه المفضل أو حتى مصافحته.

يشار إلى أن الاتحاد يدخل تلك المباراة متصدرًا مجموعته الآسيوية برصيد تسع نقاط، يليه سباهان الإيراني والقوة الجوية العراقي بسبع نقاط لكل منهما، وأخيرًا أجمك دون أي نقاط.