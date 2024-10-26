"جمهور الهلال مُستغل وتذاكر مباراة النصر غالية جدًا"..

وجه أحد مشجعي نادي الهلال، رسالة نارية، إزاء ارتفاع أسعار تذاكر المباريات، معربًا عن تمنياته بعودة مباريات الأزرق إلى ملعب الملك فهد الدولي، بسبب ما يتعرض له الجمهور من "استغلال واستنزاف" على حد وصفه.

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ويستضيف الهلال مبارياته على ملعب المملكة أرينا بالرياض، فيما يواجه بطل ثلاثية السعودية، نظيره التعاون، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.

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ونقل الإعلامي أحمد العجلان، رسالة المشجع الهلالي، الذي قال إن الجماهير تتعرض للظلم؛ كون الهلال هو الفريق الوحيد الذي تقدر أقل تذاكره بمبلغ 100 ريال، غير أنك تدفع 4200 ريال لتحصل على العضوية عبر تطبيق الهلال، في حين يضع الأهلي والاتحاد تذاكرهما بحد أدنى 10 ريال، والقادسية أرسل جماهيره بالطائرات لمباراة الأهلي.

وأضاف "إذا ذهبت برفقة عائلتي لمشاهد مباراة الهلال في المدرجات، فإننا نتكلف مبالغ طائلة، كما أن المباراة المُقبلة بين النصر والهلال، تبدأ التذكرة فيها من 395 ريال، أي أنني وعائلتي سنتكلف ما بين 3 أو 4 آلاف ريال. هل مداخيل الهلال هي أسعار التذاكر فقط؟ ما هذا الاستنزاف!".

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واستهل الهلال مشواره في موسم 2024-2025، بالتتويج بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، فيما يحافظ على العلامة الكاملة، في بطولتي دوري روشن ودوري أبطال آسيا للنخبة، كما تأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.