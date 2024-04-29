مشجع الأسبوع | 400 ألف! .. احتفالات إنتر بالنجمة الثانية تتجاوز حدود المعقول

ميلانو بالأزرق والأسود!

أطلق جول النسخة العربية قبل أسبوعين سلسلة جديدة من الحلقات الأسبوعية تمتد معكم حتى نهاية الموسم الجاري، وتختص سلسلة "مشجع الأسبوع" باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقتنا لهذا الأسبوع ليست من مدرجات ملعب ما أو منصات السوشيال ميديا، بل من شوارع ميلانو التي شهدت يوم أمس الأحد احتفالات مذهلة لأنصار إنتر بالفوز بالدوري الإيطالي للمرة الـ20 وتعليق النجمة الثانية على قمصان الفريق.

كان إنتر قد حقق لقب الاسكوديتو للموسم الجاري قبل خمس جولات من نهاية المسابقة، بعد الفوز على ميلان في ديربي الغضب بهدفين مقابل هدف، ولكن الاحتفال الرسمي حدث أمس بعد الفوز على تورينو في سان سيرو بهدفين نظيفين.

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الاحتفال في الملعب وسط المشجعين كان رائعًا، لكن الاحتفال في شوارع ميلانو بحافلة الفريق التي صعد عليها اللاعبون والجهاز الفني كان خارج حدود المعقول، إذ تجاوز عدد الحضور الـ400 مشجع في مشهد جعل ميلانو تظهر بالأزرق والأسود واستفز تمامًا مشجعي ميلان الذين يقطنون نفس المدينة.

الاحتفالات شهدت العديد من اللقطات الجميلة والمثيرة ولكن كذلك الجدلية وأبرزها اللافتة التي رفعها الهولندي دينزل دومفريس ضد مدافع ميلان ثيو هيرنانديز والتي أثارت غضب الميلانيستا كثيرًا.