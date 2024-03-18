مشجع الأسبوع | "بيتزا توتي" تكسب الحرب بين جماهير روما وبرايتون!

جول النسخة العربية يُطلق سلسلة أسبوعية خاصة باللقطات الطريقة والمثيرة الصادرة من الجماهير

يُطلق جول النسخة العربية سلسلة جديدة من الحلقات الأسبوعية تمتد معكم حتى نهاية الموسم الجاري، وتختص سلسلة "مشجع الأسبوع" باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقتنا الأولى من ملعب أمريكان إكسبرس الخاص بنادي برايتون الإنجليزي، حيث احتضن الأسبوع الماضي مواجهة الفريق المحلي لنادي روما الإيطالي في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

القصة بدأت من لقاء الذهاب، حين رفعت جماهير العاصمة الإيطالية لافتة مهينة بحق ملكة إنجلترا وسط أعمال شغب كبيرة ارتبطت باللقاء الذي انتهى لصالح روما 4-0.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رد جمهور برايتون خلال موقعة الإياب برفع لافتة طريفة استهدف بها أسطورة الذئاب فرانشيسكو توتي، حيث وصفه بأنه يُحب البيتزا بالأناناس وهي الوصفة المرفوضة تمامًا في إيطاليا والشائعة جدًا في إنجلترا.

Getty Images

بيتزا توتي كسبت الحرب تمامًا بين الجمهورين خاصة أنها لم تحمل أي إهانة كبيرة للنجم الإيطالي المتوج بكأس العالم 2006 مع الآدزوري، وقد عوض بها جمهور برايتون خروجه أمام منافسه بعد انتصاره في الإياب 1-0 وخسارته الإجمالية 4-1.