مشجع الأسبوع | من الدوري السعودي إلى يورو 2024 .. كابوس ميسي يُلاحق رونالدو!

جول النسخة العربية يُطلق سلسلة أسبوعية خاصة باللقطات الطريقة والمثيرة الصادرة من الجماهير

انتهى الموسم الكروي في مختلف أنحاء العالم ولكن لم تتوقف سلسلة "مشجع الأسبوع" الخاصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا، وخلال الأسابيع القادمة ستكون لقطات المشجعين من ملاعب بطولتي يورو 2024 وكوبا أمريكا.

لقطة هذا الأسبوع من مدرجات ملعب دوتش بانك بارك في مدينة فرانكفورت الألمانية، والذي شهد واحدة من أكثر لحظات كريستيانو رونالدو ألمًا في مسيرته الكروية خلال مواجهة منتخب بلاده البرتغال أمام سلوفينيا في ثمن نهائي يورو 2024.

نجم النصر السعودي أهدر ركلة جزاء في الأشواط الإضافية من المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، وقد انهار باكيًا عقب ذلك ولم يُجفف دموعه سوى تألق زميله دييجو كوستا في ركلات الجزاء الترجيحية ليقود البرتغال للصعود إلى ربع النهائي حيث خسرت أمام فرنسا بنفس السيناريو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صور دموع رونالدو انتشرت مثل النار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، وقد حظي بتعاطف الجميع إلا عشاق منافسه اللدود ليونيل ميسي وأحدهم كان حاضرًا في المباراة وشاهدًا على تلك اللقطة التاريخية.

حساب "ESPN" على منصة إكس نشر صورة لمشجع كان متواجدًا في ملعب دوتش بانك بارك وقد رفع قميصًا للنجم الأرجنتيني خلال تنفيذ رونالدو لركلة حرة، وقد جلس ذلك المشجع بالطبع في مدرجات الجمهور السلوفيني.

كابوس ميسي يبدو أنه لن يُفارق رونالدو أينما لعب، إذ لاحقه في جميع الملاعب السعودية تقريبًا بعدما تعمد الجمهور المنافس للنصر ترديد هتاف "ميسي ميسي" أمام رونالدو بهدف استفزازه ودفعه لردود فعل متهورة تُخرجه عن تركيزه وتتسبب في إيقافه، وهو ما حدث خلال مواجهة الشباب مثلًا، وقد انتقل معه هذا الكابوس إلى ملاعب يورو 2024.