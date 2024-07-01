مشجع الأسبوع | "الندم لا ينفع" .. رحلوا مبكراً ففاتهم "رائعة" بيلينجهام!

جول النسخة العربية يُطلق سلسلة أسبوعية خاصة باللقطات الطريقة والمثيرة الصادرة من الجماهير

انتهى الموسم الكروي في مختلف أنحاء العالم ولكن لم تتوقف سلسلة "مشجع الأسبوع" الخاصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا، وخلال الأسابيع القادمة ستكون لقطات المشجعين من ملاعب بطولتي يورو 2024 وكوبا أمريكا.

لقطة هذا الأسبوع من مدرجات ملعب فيلتينس أرينا وخارجه في شوارع جلسنكيرشن الألمانية، حيث أقيمت مباراة إنجلترا وسلوفاكيا المثيرة ضمن دور الـ16 في يورو 2024.

منتخب الأسود الثلاثة ظل متأخرًا بالنتيجة حتى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وهو ما جعل بعض الجمهور الإنجليزي يُغادر الملعب للخارج وسط مشاعر الحسرة والألم للخروج المبكر من يورو 2024.

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فجأة ودون سابق إنذار.. انفجرت مدرجات الملعب بهدف جود بيلينجهام في الوقت القاتل مما أصاب المشجعين المغادرين بالحيرة والارتباك، حتى أتاهم الخبر اليقين بإحراز نجم ريال مدريد لهدف التعادل ليمتد اللقاء إلى الأشواط الإضافية والتي شهدت تسجيل هاري كين لهدف الفوز.

الدرس المستفاد من تلك اللقطات التي انتشرت للمشجعين الإنجليز الذين غادروا الملعب مبكرًا أن ذلك ليس بالتصرف السليم خاصة في ظل امتلاك نجم مثل بيلينجهام، لقد شعروا بالندم بالتأكيد بعدما فاتتهم تلك اللحظة المذهلة التي شهدت إحراز نجم الريال لهدفه بتسديدة رائعة.