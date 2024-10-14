مشجع الأسبوع | "مالت" ... مشجعة تشعل السوشيال ميديا برد فعلها على خسارة الكويت أمام عُمان

الكويت خسرت رباعية ثقيلة أمام عُمان

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقتنا اليوم من مدرجات ملعب السلطان قابوس في مسقط حيث أقيمت مباراة عُمان والكويت في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وانتهت لصالح أصحاب الملعب برباعية نظيفة.

خسارة المنتخب الضيف أصابت جمهوره الحاضر معه إلى العاصمة العُمانية بالصدمة والألم والاستياء، وقد ظهر ذلك على ملامح واحدة من مشجعاته التي حضرت اللقاء من الملعب، والتي علقت قائلة بعد الهدف الرابع "مالت"، وهي كلمة تُقال في اللهجة الكويتية للفاشلين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المشجعة أصبحت "تريند" على السوشيال ميديا وقد حصدت إشادة بالغة من الشعب الكويتي بعدما عبرت عما بداخلهم تجاه حال كرة القدم والمنتخب الأزرق حاليًا، والذي كان سابقًا يتواجد على صدارة المنتخبات الخليجية وحقق نجاحات قارية وعالمية بارزة.

المشجعة تحدثت في مقابلة صحفية عقب انتهاء اللقاء مباشرة انتقدت خلالها أداء المنتخب، وأضافت ""تركت المباراة وغادرت لضعف المستوى، الناس حجزت تذاكر طيران وجاءت خلف المنتخب في تلك الأجواء الحارة، وفي النهاية هذا المستوى الذي يُقدمه الفريق! ما الذي يحدث لمنتخب الكويت؟ أين المسؤولين عما يحدث؟ الفريق يُدافع بشكل سيئ جدًا والمهاجمين لا يرتدون لمساندة الدفاع، لم نر المنتخب أبدًا بتلك الصورة، أشجعهم منذ سنوات وأرى أن اللاعبين السابقين كانوا من مستوى آخر تمامًا".

المثير في الأمر أن المشجعة ظهرت في مقطع فيديو متداول بعد أيام من المباراة لتصرح بمفاجأة كبيرة وهي أنها عُمانية لكن دمها كويتي على حد وصفها، إذ قالت "أشجع الكويت، عمانية لكن دمي كويتي".