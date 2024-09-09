مشجع الأسبوع | طفل الإمارات .. دموع في قطر وتكريم في معسكر الأبيض

الإمارات حققت انتصارًا ملفتًا في قطر

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقة اليوم من استاد أحمد بن علي في قطر حيث أقيمت الخميس الماضي مباراة قطر والإمارات ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

اللقاء انتهى بمفاجأة كبرى، حيث استطاع الأبيض إيقاف سلسلة نتائجه السلبية الأخيرة أمام العنابي وهزمه في قلب ملعبه 3-1 بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف.

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الطفل الإماراتي سعيد المري، ذو الـ9 سنوات، خطف الأضواء في المدرجات بدموعه الغالية فرحًا بإحراز منتخب بلاده الهدف الثالث الذي حسم كل شيء، وقد حصد إعجاب الجميع بتشجيعه الملفت وحماسه الكبير.

اتحاد كرة القدم الإماراتي وجه الدعوة للطفل الجميل وكرمه على دموعه الثمينة وتشجيعه المثالي لمنتخب بلاده في قطر، وقد تواجد المري بالفعل في ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات للقاء اللاعبين، ومتابعة الحصة التدريبية، خلال تدريبات المنتخب استعدادًا لمواجهة إيران مساء غدٍ الثلاثاء.

وأكد المري سعادته الكبيرة بتلك اللفتة المميزة من اتحاد الكرة الإماراتي وتواجده مع اللاعبين والحديث معهم، مشددًا على حرصه على الحضور في مدرجات استاد هزاع بن زايد لتشجيع الأبيض خلال مواجهة إيران الحاسمة والمهمة.