مشجع الأسبوع | "شومي له" .. منتخب قطر للكرة الطائرة الشاطئية يُشعل أولمبياد باريس

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقة اليوم من شواطئ باريس حيث تُقام منافسات مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية ضمن أولمبياد باريس 2024، والتي شهدت تأهل منتخب قطر لربع النهائي بعد سلسلة نتائج ممتازة.

ثنائي العنابي، شريف يونس وأحمد تيجان، هزم إيطاليا ثم السويد ثم أستراليا، وبعد كل انتصار كان يحتفل مع الجمهور على أنغام الأغنية الشهيرة "شومي له".

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أغنية "شومي له" أصبحت العنوان الرئيسي للاحتفالات الوطنية والشعبية في قطر، كما أصبحت وسيلة الرياضيين للاحتفال بأي إنجاز، وقد تداول مغردون مقاطع فيديو من احتفل يونس وتيجان عقب كل انتصار ورقصهما على أنغام الأغنية بمشاركة رائعة من الجمهور الفرنسي والعالمي.

وبالعودة لكلمات الأغنية التي أنتجت عام 2017، نجد أنها تُعبر عن الارتقاء والرقي، حيث في الموروث القطري والخليجي، فإن الأهالي ينصحون الفتاة الحسناء بأن «تشوم» للفارس الأقدر على حمايتها والأكثر إخلاصًا لها من بين الفرسان المتقدمين لخطبتها، فهو الأجدر بها من البقية، وفي العامية القطرية القديمة تعني عبارة «شومي له» ارتقي له، أو تسامَي وترفّعي لمقامه.

