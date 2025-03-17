نيوكاسل تُوج بكأس الرابطة

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقة اليوم من مدرجات ملعب ويمبلي الذي شهد يوم أمس نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين نيوكاسل وليفربول وانتهى لصالح الأول 2-1 وتوجه بطلًا للبطولة.

اللقب هو الأول للماكبايس منذ فاز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 1955، ولذا احتفل به سكان المدينة بشكل جنوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجمهور لم ينسى أبدًا دور السعودية، وتحديدًا صندوق الاستثمار السعودي المالك للنادي، في إعادته للواجهة من جديد وجعله يصعد على منصات التتويج.

مشجعو نيوكاسل هتفوا كثيرًا للسعودية خلال احتفالاتهم باللقب، وقد قال أحدهم في مقطع فيديو متداول عبر منصة إكس "لقد غيرتم (أنتم السعوديون) تلك المدينة، نيوكاسل لم تكن مدينة سعيدة كما هي الآن. لقد أنقذتم تلك المدينة، نحن نحبكم ونشكركم".