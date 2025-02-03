مشجع الأسبوع | عاشق للهلال يتحدى محمد نور وأسطورة الاتحاد يرد "هذا جوي وملعبي"

حوار طريف بين النجم السعودي المعتزل وأحد مشجعي الهلال

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقة اليوم من برنامج "دورينا غير" الذي يُقدمه الإعلامي خالد الشنيف، لاعب الأهلي والمنتخب السعودي السابق، ويستضيف دومًا محمد نور وحسين عبد الغني نجمي الاتحاد والأهلي السابقين، وإن كانا قد ارتديا قميص النصر لفترة ما.

نور وخلال حلقة أمس فوجئ بتحدي أحد مشجعي الهلال له، إذ قال العاشق موجهًا حديثه للاعب المنتخب السعودي السابق "أي خطأ تحكيمي لصالح الهلال يُؤجج لكن خطأ الحكم لصالح القادسية ذهب في طي النسيان".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المشجع ختم حديثه بالقول "أقول لمحمد نور الوعد نهاية الموسم إن شاء الله"، فما كان من نور إلى الرد "هذا جوي، أحب هذه الأمور، جاء إلى ملعبي، أحب تلك التحديات، لماذا الوعد نهاية الدوري؟ بل الوعد في مباراة الاتحاد والهلال القادمة. أنا أحب التحدي".

يُشار إلى أن الهلال والاتحاد يتصدران جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة لكل منهما.