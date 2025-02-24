مشجع الأسبوع | "الطقطقة" كما يجب أن تكون .. اتحادي يستفز هلاليين بطريقة مذهلة

الهلال خسر أمام الاتحاد مساء السبت الماضي في قمة دوري روشن السعودي

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حلقة اليوم من أحد فروع مطعم البيك في السعودية، حيث شاء الحظ السيئ لبعض مشجعي الهلال أن يتواجد في المطعم أحد عشاق الاتحاد بعد انتهاء الكلاسيكو وخلال تناولهم العشاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد سحق الهلال 4-1 في قمة الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي ليبتعد بصدارة جدول الترتيب بفارق 7 نقاط، وقد احتفل نجومه وجمهوره بطريقة جنونية في ملعب الإنماء وشوارع جدة.

GOAL

المغردون على منصة إكس تداولوا مقطع فيديو يُظهر أحد مشجعي الاتحاد يقوم بالتوجه إلى مجموعة من عشاق الهلال خلال تناولهم العشاء ومن ثم الرقص أمامهم بطريقة استفزازية جدًا لكن جميلة في نفس الوقت.

يُمكن وصف ما حدث بأنه "الطقطقة" كما يجب أن تكون!