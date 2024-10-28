مشجع الأسبوع | "سهلوا الأمور علينا، لا منطق فيما تفعلون" .. رسالة استياء وألم من مشجع لإدارة الهلال

الانتقاد موجه دومًا للجمهور على غيابه عن مباريات الهلال

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقة اليوم مختلفة عن المعتاد، إذ ليست من أحد المدرجات أو منصات التواصل الاجتماعي، بل هي رسالة من عاشق للهلال السعودي تكشف سر غياب الهلاليين عن الحضور في مباريات الفريق خلال دوري روشن السعودي ودروي أبطال آسيا.

الانتقادات تُوجه دومًا للزعماء على غيابهم عن مدرجات الملاعب التي تحتضن مباريات الهلال، خاصة بالمقارنة مع مشجعي الاتحاد والأهلي، وقد تحدث أحد المشجعين مع الصحفي أحمد العجلان ونقل رسالة عن جميع الجماهير برر فيها الأمر بارتفاع أسعار تذاكر المباريات بشكل غير معقول، واصفًا ما تفعله الإدارة الزرقاء بهذا الشأن بغير المنطقي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث قال "الدولة لم تُقصر أبدًا، أنفقت المليارات لجلب نجوم عالميين والدوري أصبح مشاهدًا في جميع أنحاء العالم، عزوف جماهير الهلال عن الحضور يعود إلى ارتفاع أسعار تذاكر المباريات، نحن نشعر أننا جمهور مستنزف ومستغل، لماذا نحن الجمهور الوحيد الذي أقل تذكرة له تبدأ من 100 ريال سعودي، بجانب مصاريف أخرى مجبرين عليها لضمان الحصول على التذاكر، فيما في الجانب الآخر تذاكر مباريات الهلال والاتحاد لا تزيد عن 10 ريالات! هل سأدفع ألف ريال لأدخل عائلتي الملعب؟".

أضاف "ما يحدث غير منطقي أبدًا، سهلوا على الجماهير، المشجعين ليسوا جميعهم قادرين على دفع تلك المبالغة الكبيرة، الهلال لديه مصادر دخل متعددة تُغنيه عن رفع أسعار التذاكر، القادسية الصاعد حديثًا أرسل 4 طائرات محملة بالجمهور إلى جدة. أدعو إدارة الهلال لجعل الأمور سهلة على الجمهور، فنحن لسنا جميعًا قادرين على تحمل تلك التكلفة، لماذا نحن الجمهور الوحيد الذي أسعار تذاكره مرتفعة، نريد تفسير لذلك".

يُشار إلى أن الهلال سيُواجه النصر مساء الجمعة القادمة ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.