مشجع الأسبوع | "كنتم تبكون" .. عاشق للهلال يُحاول استفزاز بيتروس لكن نجم النصر السابق يرد بقسوة

لاعب الأخدود مازال يُغضب الهلاليين

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقة اليوم من منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا من حساب إنستجرام أحد مشجعي النصر، حيث كان مسرحًا لجدال جمع أحد مشجعي الهلال مع البرازيلي بيتروس نجم الأخدود.

بيتروس كان دائم العداء للهلال وجمهوره، وقد تبادل معهم الاستفزازات دومًا خلال مسيرته الطويلة في السعودية، والتي ارتدى خلالها قمصان النصر والفتح والأخدود بجانب نيوم في دوري يلو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صاحب الحساب كان يتحدث عن رحيل تاليسكا عن النصر، وقد رد بيتروس بعدد من الوجوه التعبيرية الحزينة، ليتدخل عاشق الهلال ويكتب "لقد دمرك الهلال يا بيتروس".

صاحب الـ35 عامًا لم يُفوت التعليق دون رد، فأجاب المشجع الهلالي "لا لا، هذا بعدما غادرت. حين كنت ألعب مع النصر كنت تبكي كل يوم".

يُشار إلى أن بيتروس لعب للنصر منذ عام 2018 حتى 2021، وقد تُوج معه بلقب الدوري السعودي 2018-2019 وكأسي السوبر السعودي 2019 و2020.