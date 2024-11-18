مشجع الأسبوع | الوجه الكوري والصوت الكويتي .. الفتاة التي صدمت الجمهور في آسيا

مقطع فيديو يبدو صادمًا وغريبًا في البداية

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقة اليوم من مدرجات ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت، والذي احتضن مؤخرًا مباراة الكويت وكوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

قناة "ATV" التقطت إحدى المشجعات من مدرجات الملعب وقد بدا على ملامح وجهها أنها من الجمهور الكوري الجنوبي، لكن الصدمة الكبرى كانت حين بدأت تتحدث ويخرج منها الصوت العربي باللهجة الكويتية الواضحة تمامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مراسل القناة لم يُخف دهشته مما شاهد، وهذا انطباع الجميع بالطبع، وقد أوضحت القتاة أن والدها كويتي ووالدتها من كوريا الجنوبية، وتمنت انتهاء اللقاء بالتعادل حتى لا يستاء أي من والديها.

أمنية الفتاة "الصادمة" لم تتحقق، إذ انتهى اللقاء بفوز كوريا الجنوبية 3-1 واستمرار معاناة الكويت في التصفيات.