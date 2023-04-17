مشجع: استعدوا، الأهلي قادم ولن نرحم أحد .. ورد فعل مفاجئ من وليد الفراج

الأهلي بات قريبًا جدًا من حسم عودته رسميًا لدوري روشن

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أصبح الأهلي على بُعد خطوات قليلة جدًا من حسم عودته رسميًا إلى دوري روشن السعودي، وقد بدأ جمهوره يتوعد المنافسين بعودة قوية وحضور مميز خلال الموسم القادم من البطولة.

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أحد المشجعين أرسل لبرنامج "أكشن مع وليد" يُحذر الأندية من عودة العملاق الجداوي لدوري روشن الموسم القادم، قائلًا "استعدوا وجهزوا أنفسكم، انتهى الأمر وعاد الأهلي، الموسم القادم لن نرحم أحد".

الإعلامي وليد الفراج كان له رد فعل مفاجئ تجاه المشجع الأهلاوي، إذ طالبه وجميع الأهلاوية بتقليل "الهياط" بحجة أن وضع الفريق ليس جيدًا بعد ويحتاج إلى عمل كبير.

وأضاف "الله يرجع الأهلي، لكن أرجوكم قللوا "الهياط"، مازال الفريق بحاجة إلى عمل كبير وتغييرات كبرى ولو بقي على حاله سيُعاني كثيرًا".

يُشار إلى أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب دوري يلو السعودي حاليًا برصيد 59 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مطارده الأخدود، وقد بات بحاجة إلى 6 نقاط فقط لحسم تأهله رسميًا إلى دوري روشن.

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