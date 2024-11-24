احتفلا بالكأس معًا .. مشجع أرجنتيني يحضر نهائي كوبا سود أمريكانا بجمجمة جده عاشق راسينج!

واقعة غريبة من مشجع أرجنتيني

حرص أحد مشجعي فريق راسينج الأرجنتيني، على اصطحاب جمجمة جده لحضور نهائي كوبا سود أمريكانا، أمام فريق كروزيرو البرازيلي!

وتوج فريق راسينج ببطولة كوبا سود أمريكانا -التي تشبه بطولة الدوري الأوروبي-، بعد الفوز على كروزيرو بثلاثية مقابل هدف واحد.

وبعد أن أجرت قناة ESPN مقابلة مع المشجع الأرجنتيني، أخبرهم بأن الجمجمة التي ظهرت معه، هي تعود إلى جده فالنتين أجيليرا، وهو أحد أشد المشجعين لفريق راسينج، كما أنه يعشق هذا الفريق.

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وقال المشجع عبر قناة "فوكس سبورتس" المكسيكية: "دائمًا ما أخذ جدي معي في كل مكان".

وكشفت وسائل إعلام عام 2019 عن رجلًا يُدعى جابرييل أراندا، قام باستخراج جمجمة جده الذي يحمل نفس الاسم فالنتين، للاحتفال بفوز راسينج بالدوري الأرجنتيني موسم 2018-2019.

ويعد فريق راسينج من أكبر الأندية الأرجنتينية، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري الأرجنتيني، برصيد 18 بطولة، خلف ريفر بليت وبوكا جونيورز.