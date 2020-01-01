"مشجعو برشلونة لا يستحقون ذلك منك يا ميسي"

من جلب ميسي إلى برشلونة يتحدث عن رحيله

قال هوراسيو جاجيولي الرجل الذي كتب أول عقد لليونيل ميسي مع برشلونة إن رحيل النجم الأرجنتيني عن الفريق الكتالوني قد يلوث تاريخه.

وبعدما تمرد ميسي على برشلونة ورفض الذهاب إلى التدريبات، تم الحديث عن اجتماع بين والد ميسي وبين بارتوميو من أجل حسم الأمور، وظل الاجتماع يتأجل حسب المصادر حتى جاءت اللحظة الحاسمة.

ويتواجد خورخي ميسي حاليًا في برشلونة واجتمع مع محاميي المؤسسة وينتظر اجتماعًا مصيريًا بينه وبين رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو.

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ولكن على عكس ذلك، قال هوراسيو جاجيولي الذي كتب عقد انتقال ميسي إلى برشلونة بعمر 13 عامًا فقط على منديل ورقي لأحد المطاعم إن الأمور لا تسير في اتجاه مرضٍ للجماهير.

وأضاف الرجل أن جماهير برشلونة لا تستحق ذلك من ليونيل ميسي، وتستحق المزيد من التضحية منه بعد السنوات التي قضوها معًا وكونهم يرونه أسطورة للنادي.

وتابع: "قرار ليونيل ميسي الرحيل عن برشلونة قد يفسد صورته مع جماهير النادي، لا أفهم طلبه الرحيل بعد هذه السنوات، أصبح ليو رائعًا في برشلونة وانتصر لهم"

وأردف: "مشجعو برشلونة لا يستحقون ذلك ويجب أن يعرف ميسي قيمته عندهم، لقد تم نصحه بشدة لفعل مثل هذا الشيء. آمل أن يدرك ذلك قريبًا"

حالة من الرعب في الدوري الإنجليزي بسبب ميسي

يذكر أن ليونيل ميسي قد قضى سنوات مسيرته كاملة في برشلونة بصورة جعلت الجميع يراه كأيقونة تاريخية للنادي الذي هو هدافه التاريخي.