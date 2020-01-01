بث مباشر: مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا

شاهد بالفيديو كافة أحداث ومجريات مباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ في نهائي كأس ألمانيا 2020، والتي تقام على الملعب الأوليمبي ببرلين

باير ليفركوزن × بايرن ميونخ

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحبًا في البث المباشر لمباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ في نهائي كأس ألمانيا 2020

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كان الفريق البافاري قد بلغ الدور النهائي لمسابقة الكأس، بعد تغلبه على آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بينهما في الدور نصف النهائي.

وستكون هذه المرة هي رقم 24 التي يخوض بها البايرن الدور النهائي للمسابقة التي توج بلقبها في 19 مناسبة من قبل.

تأهل ليفركوزن للدور ذاته، بعد أن تمكن من إيقاف طموحات فريق ساربروكن، الناشط بدوري الدرجة الرابعة، والتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

تشكيل بايرن ميونخ:

يبدأ المدرب هانز فليك بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو دافيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - بنجامين بافارد

ليون جوريتسكا - جوشوا كيميش

كينجسلي كومان - توماس مولر - سيرج جنابري

روبرت ليفاندوفسكي

البدلاء: لوكاس هيرنانديز - سفين أولرايش - ألفارو أودريوزولا - نيكلاس زوله - فيليبي كوتينيو - إيفان بيريشيتش - ميكائيل كويسانس - تياجو - جوشوا زيركزي.

تشكيل باير ليفركوزن:

يبدأ المدرب بيتر بوش بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

لوكاس هراديكي

وينديل - إدموند تابسوبا - سفين بيندر - لارس بيندر

يوليان باومجارتلينجر - تشارليس أرانجويز

موسى ديابي - ناديم أميري - ليون بايلي

كاي هافيرتس

البدلاء: فلوريان فيرتس - أليكساندر دراجوفيتش - كيفين فولاند - كريم بلعربي - ميتشيل فايسر - لوكاس ألاريو - رمضان أوزكان - جوناثان تاه - كيريم ديميرباي.