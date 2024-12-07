كيفية مشاهدة مباريات الاتحاد مباشرة: رحلات الطيران، التذاكر، التجارب والمزيد

لماذا لا تقوم برحلة العمر إلى السعودية وتغتنم الفرصة لمشاهدة كريم بنزيما وموسى ديابي من الملعب

زادت شهرة دوري المحترفين السعودي بشكل كبير في المواسم الأخيرة، بعدما جذب العديد من أفضل المواهب الكروية في العالم إلى الشرق الأوسط.

ورغم هيمنة أندية العاصمة الرياض تاريخيًا على الألقاب في المملكة، حيث فازت وحدها بـ34 من إجمالي 49 لقبًا، إلا أن اتحاد جدة، الواقع في المدينة الساحلية على البحر الأحمر قد حافظ باستمرار على مكانته كواحد من أقوى الأندية الكروية في السعودية وآسيا.

تأسس الاتحاد في عام 1927، وهو أقدم نادٍ رياضي لا يزال قائماً في السعودية وواحد من ثلاثة فرق فقط شاركت في كل موسم من دوري الدرجة الأولى السعودي منذ إطلاقه في عام 1976.

كان أحد الأسباب الأصلية وراء تأسيس النادي هو توفير الترفيه لجميع سكان جدة. لذلك، قرر المؤسسون أن النادي الجديد يجب أن يحمل اسم الاتحاد. كما يُعرف كثيراً بنادي الشعب ولديه قاعدة جماهيرية ضخمة.

يعتبر الاتحاد ثاني أكثر الأندية تتويجاً في السعودية، بتسعة ألقاب دوري، جاء أولها على الإطلاق عام 1982، لكن عصره الذهبي من النجاح جاء بعد أكثر من عقد، حيث توج باللقب 7 مرات بين عامي 1997 و2009. خلال تلك السنوات من الإنجازات، ضم الفريق نجوم العالم مثل روبرتو دونادوني وبيبيتو.

اضطر مشجعو الاتحاد إلى الانتظار حتى موسم دوري المحترفين 2022/23 لتحقيق لقبهم التالي في الدوري، وها هم يشعرون بالثقة في الاقتراب مرة أخرى من التتويج هذا الموسم، مع مجموعة من اللاعبين الأجانب الموهوبين، على غرار الثلاثي الفرنسي نجولو كانتي، كريم بنزيما، موسى ديابي.

حاليًا يلعب الاتحاد مبارياته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، المعروف باسم "الجوهرة المشعة". إنه ملعب متعدد الاستخدامات ومدينة رياضية تقع شمال جدة بـ30 كم.

بُنيت مدينة الملك عبدالله الرياضية لتزويد جدة بملعب كرة قدم عالمي، حيث سبق لأندية جدة خوض مبارياتهم البيتية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الأصغر حجماً. افتتح ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في عام 2014 ويعد ثاني أكبر ملاعب السعودية بعد استاد الملك فهد بالرياض، بقدرة استيعاب تتجاوز 60,000 شخص. يشارك الاتحاد الملعب مع نادي الأهلي، المنافس في الدوري السعودي للمحترفين.

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بالإضافة إلى كرة القدم، فإن الأحداث الترفيهية والرياضية المرموقة الأخرى التي تمت في مدينة الملك عبد الله الرياضية تشمل حدث WWE's Greatest Royal Rumble عام 2018. حضر الحدث أكثر من 60 ألف شخص، وشهدت المباراة الملكية الأولى من نوعها بمشاركة 50 رجلاً. كما أُقيمت مباراة الوزن الثقيل لإعادة لقب الملاكمة بين أولكسندر أوسيك وأنتوني جوشوا، التي أطلق عليها اسم 'الغضب في البحر الأحمر'، في أغسطس 2022.

جدة هي مدينة ساحلية في السعودية تطل على البحر الأحمر. إنها مركز تجاري حديث وبوابة للحج إلى المدن المقدسة الإسلامية في مكة المكرمة (65 كم إلى الشرق) والمدينة المنورة (360 كم إلى الشمال). تُعد واحدة من أكثر الأماكن شعبية في المملكة العربية السعودية وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد بعد الرياض. مع ثقافتها الكوزموبوليتية، ومأكولاتها ذات الطراز العالمي، ومراكزها التجارية، تقدم جدة الكثير للسياح العصريين.

نظرًا لقرب جدة من البحر الأحمر، فإن الصيد والمأكولات البحرية تهيمن على ثقافة الطعام، خلافاً للأجزاء الأخرى من البلاد. وتقع جدة حول منطقة قديمة رائعة وفريدة من نوعها، وتمتد لأميال على طول الساحل، مُقدمةً العديد من الشواطئ الجميلة ومنطقة واجهة بحرية حديثة. يحتوي الكورنيش الذي يبلغ طوله 18 ميلاً، وهو مزيج من ممر وتحلية الطرق، على مسارات للمشي وركوب الدراجات واثنين من أشهر معالم المدينة، المسجد العائم ونافورة الملك فهد.

تحتوي شوارع جدة على العديد من الأسواق التقليدية والمتحف المخصصة للمدينة وصالات العرض الفنية المعاصرة. أولئك الذين يبحثون عن أنشطة مليئة بالإثارة يمكنهم ركوب الجت سكي أو التوجه إلى الداخل نحو الصحراء لتجربة ركوب الرمال أو ركوب سيارات الطين.

دع جول تقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته قبل أن تخطط لرحلتك إلى جدة لمشاهدة اتحاد جدة يلعب مباشرة، بدءًا من رحلات الطيران إلى مكان الإقامة وكيفية شراء التذاكر.

رحلات الطيران إلى جدة، المملكة العربية السعودية

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جدة يخدمها مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الذي يقع على بعد حوالي 10 أميال من مركز المدينة. تقوم شركة طيران الاتحاد، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركاتها الشريكة بتسيير العديد من الرحلات الجوية المنتظمة إلى جدة من جميع أنحاء العالم.

استكشاف والتخطيط لرحلتك إلى جدة عبر طيران الاتحاد هو الخيار الأفضل، مما يمكنك من مقارنة الأسعار ومواعيد الرحلات والعثور على الخيار الأفضل لمن يرغبون في زيارة المدينة على ساحل البحر الأحمر ومتابعة نادي الاتحاد في المباريات المباشرة.

فيما يلي تحليل لأسعار البدء وأوقات الرحلات إلى جدة من المطارات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

من إلى مدة الرحلة الأسعار تبدأ من نيويورك جدة 11 ساعة و 35 دقيقة 1300 دولار أمريكي أبوظبي جدة 3 ساعات و 15 دقيقة 650 درهم إماراتي لندن جدة 6 ساعات و 5 دقائق 400 جنيه إسترليني باريس جدة 5 ساعات و 40 دقيقة 375 يورو إسطنبول جدة 3 ساعات و 50 دقيقة 425 دولار أمريكي طوكيو جدة 16 ساعة و 55 دقيقة 92000 ين ياباني دلهي جدة 6 ساعات و 20 دقيقة 42000 روبية هندية شنغهاي جدة 14 ساعة و 45 دقيقة 4750 يوان صيني مدريد جدة 5 ساعات و 50 دقيقة 375 يورو سيدني جدة 19 ساعة و 30 دقيقة 1025 دولار إسترليني

تذاكر لمشاهدة الاتحاد مباشرة

لآخر أخبار التذاكر ومعلومات المباريات القادمة لنادي الاتحاد، اذهب إلى https://tickets.ittihadclub.sa/. تتراوح أسعار التذاكر حالياً بين 475-750 ريال سعودي.

مباريات الاتحاد القادمة

المسابقة المباراة الملعب التاريخ الوقت دوري المحترفين السعودي ضد النصر (على أرضه) مدينة الملك عبدالله الرياضية 6 ديسمبر 2024 8:00 مساءً بتوقيت السعودية كأس الملك ضد الهلال (خارج أرضه) ميدان المملكة (الرياض) 7 يناير 2025 8:30 مساءً بتوقيت السعودية دوري المحترفين السعودي ضد الفيحاء (خارج أرضه) ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) 11 يناير 2025 8:00 مساءً بتوقيت السعودية دوري المحترفين السعودي ضد الرائد (على أرضه) مدينة الملك عبدالله الرياضية 16 يناير 2025 8:00 مساءً بتوقيت السعودية دوري المحترفين السعودي ضد الشباب (على أرضه) مدينة الملك عبدالله الرياضية 22 يناير 2025 8:00 مساءً بتوقيت السعودية دوري المحترفين السعودي ضد ضمك (خارج أرضه) ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز (أبها) 27 يناير 2025 5:05 مساءً بتوقيت السعودية دوري المحترفين السعودي ضد الخلود (على أرضه) مدينة الملك عبدالله الرياضية 1 فبراير 2025 8:00 مساءً بتوقيت السعودية

أفضل الفنادق في جدة

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يمكن للزائرين الباحثين عن إقامة فاخرة التفكير في فندق ريتز كارلتون جدة، وهو فندق فاخر يقدم تجربة تناول طعام راقية وإطلالات خلابة على البحر. كان هذا الفندق في السابق قصرًا، ويحافظ على إرثه الملكي بتصميمه الفخم للردهة ومناطق تناول الطعام التي تزينها الثريات الكريستالية المتألقة. يقع بفخامة على طول كورنيش جدة، ويطل على البحر الأحمر وموقعه مناسب للوصول إلى مناطق الأعمال والتسوق في المدينة.

يمكن العثور على الفخامة أيضاً في منتجع وسبا نارسيسوس أبحر. ميزة إضافية للزوار المتجهين لمتابعة مباريات نادي الاتحاد هي أن المنتجع/الفندق الساحلي الحصري يقع شمالًا وأقرب إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية ولكنه لا يزال قريبًا من مناطق الجذب المتعددة في المدينة. يقدم نارسيسوس إطلالات رائعة على البحر الأحمر، أماكن إقامة فاخرة وخدمات السبا. فندق يقع أقرب إلى ملعب نادي الاتحاد، على بعد 15 دقيقة سيرًا، هو أجنحة واجد روز (حي المروة). كما يقدم خيارا جيدا للموازنة لأولئك الذين يركزون فقط على مباريات كرة القدم، حيث تتوفر الغرف من 350 ريالًا سعوديًا.

كيفية الوصول إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية، جدة

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تقع مدينة الملك عبدالله الرياضية على بعد 30 كم شمال جدة وعلى بعد مسافة قصيرة بالسيارة شمال مطار الملك عبدالعزيز الدولي. لا يوجد اتصال مباشر بالحافلات من جدة إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية. ومع ذلك، يمكنك ركوب الحافلة من المدينة إلى مطار الملك عبدالعزيز ثم أخذ سيارة أجرة إلى الاستاد.

وبدلاً من ذلك، يمكنك أخذ سيارة أجرة مباشرة من المدينة إلى الاستاد. تستغرق الحافلات من محطة حافلات سابتكو بجدة إلى مطار الملك عبدالعزيز حوالي 20 دقيقة وتكلفة تقريبية من 20-25 ريال سعودي، مع خدمات تعمل مرتين في الساعة. وتستغرق سيارة الأجرة من المطار إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية حوالي 20 دقيقة، بتكلفة تقدر من 75-200 ريال سعودي.

التنقل في الرياض

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بمقاييس المدن الشرق أوسطية المترامية الأطراف، الكثير من جدة قابل للمشي بسهولة، خاصةً بعد الوصول إلى مناطق مثل البلد أو الكورنيش. ومع ذلك، من شبه المستحيل رؤية كل ما تقدمه جدة دون استخدام سيارة أو سيارة أجرة. وهناك العديد من سيارات الأجرة "البيضاء" في جدة، ولكن يجب عليك التفاوض على السعر. بدلاً من ذلك، اطلب من فندقك ترتيب سيارة أجرة لك، رغم أن ذلك قد يكون أكثر تكلفة.

كما توفر لك تطبيقات أوبر، وكريم وبولت القدرة على طلب رحلة للتنقل في جدة في أي وقت، على مدار الساعة طوال الأسبوع. ومع ذلك، لاستخدام كريم في السعودية، ستحتاج إلى رقم جوال محلي. وتتراوح تكلفة استئجار سيارة في جدة حوالي 175 ريال سعودي في اليوم، في المتوسط.

حتى الآن، يظل مترو جدة حلمًا بعيد المنال حيث من المقرر أن يبدأ بناؤه في عام 2025. أما بالنسبة للحافلات، فإن خطوط جدة السبعة مناسبة للميزانية وتعمل من الصباح الباكر حتى وقت متأخر. الخطوط 9 و9B تمتد شمالاً من محطة الحافلات الرئيسية في جدة بالقرب من مسجد بن لادن في البلد إلى حي المروة. لركوب الحافلة، تحتاج إلى تنزيل تطبيق SAPTCO، الذي يتيح لك دفع ثمن الحافلات ويمكن إعادة شحنه تلقائيًا.

أفضل المطاعم في جدة

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المطبخ السعودي هو نسيج غني من التقاليد والثقافة والابتكار، يعكس تأثيرات من شبه القارة الهندية وجوهر بلاد فارس العطري ونكهات أفريقيا الجريئة. يتميز بشكل أساسي باللحوم الحمراء، خاصة لحم الضأن، وغالبًا ما ترافقها الأرز، وهو عنصر غذائي أساسي يتوسط طاولة الطعام لامتصاص عصارات اللحم الشهية. يعبر المطبخ عن نكهة غنية وعطرية، تكريمًا للاستخدام الوفير للتوابل. تشمل التخصصات المحلية الشهيرة المطازيز، والجريش، والقرصان، والمثلوثة.

يعد مطعم النخيل في جدة مكانًا استثنائيًا لتناول الطعام في الهواء الطلق على طريق الكورنيش، حيث يقدم مجموعة من المأكولات المحلية مثل الكبسة والمندي. الطعام ممتاز، ويكمل ذلك الموظفون الودودون. منظر المطعم على البحر الأحمر عند غروب الشمس لا بد من مشاهدته، وكل من السكان المحليين والزوار يعتزون بجوه المرحب ونكهاته الأصيلة. تشمل خيارات تناول الطعام الصديقة للميزانية الأخرى في جدة مطعم fogo de chao البرازيلي للشواء، ومطعم ساكورا الياباني، وكراون بلازا جدة، وجميعها موصى بها بشدة.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن وجبة سريعة بالقرب من مدينة الملك عبد الله الرياضية، هناك العديد من المطاعم على بعد دقائق مشياً على الأقدام شمال الملعب، في مركز التسوق فيليدج، تشمل فايرجريل وستييك هاوس ومطعم بياتو. إذا كان لديك المزيد من الوقت قبل بدء المباراة أو بعدها، يجدر زيارة كوتش. المطعم الفاخر، الذي يُنطق "كوتش"، وهو مصطلح ويلزي يرمز لعناق دافئ أو احتضان، يقع غرب مطار الملك عبد العزيز الدولي، على طريق فرع الملك عبد العزيز في حي المرجان ويبعد حوالي 15 دقيقة بالسيارة عن الملعب.

يقدم كوتش جدة للزبائن رحلة إلى نكهات المطبخ الأوروبي القوية والأصيلة. يعرض المنيو مجموعة من الأذواق الرائعة من أنحاء القارة، مما يجعله وجهة مثالية للإفطار أو الغداء أو العشاء. تتفاخر التشكيلة بأطباق فاخرة محضرة بمكونات عالية الجودة. يوفر المطعم أجواء دافئة وجذابة بديكوراته الأنيقة باللون الأرجواني والإضاءة الصفراء الناعمة. في جوهره، يعد كوتش متعة طهوية تلبي الأذواق المتنوعة.

أشياء للقيام بها في الرياض

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يجب على زوار جدة تخصيص وقت لاستكشاف البلد، والمعروفة أيضًا بالمنطقة التاريخية لجدة. تم الاعتراف بهذا الحي كموقع تراث عالمي لليونسكو في عام 2014، ليصبح أحد خمسة مواقع من هذا النوع في المملكة العربية السعودية. تاريخياً، كانت البلد نقطة الدخول البحرية الرئيسية للحجاج وميناءً هامًا لمسارات التجارة في المحيط الهندي. رحلة إلى البلد، القلب الثقافي لمدينة جدة، تشعر وكأنها رحلة إلى الماضي بمتاهة ممراتها الضيقة المحاطة بمساكن ذات طوابق متعددة مبنية من الحجر المرجاني التقليدي. تشتهر منطقة البلد بكثرة الأسواق، وهي مكان مثالي لأولئك الذين يستمتعون بتجربة التسوق في الأسواق العربية الأصيلة. جدة مليئة بالمعالم الثقافية، بما في ذلك العديد من المعارض والمتاحف. تقدم معارض أثر ونزما الحركة الفنية المعاصرة، حيث تعرض قطعًا فنية لفنانين إقليميين.

تُعتبر نافورة الملك فهد دائمًا على رأس قائمة المعالم التي يجب رؤيتها في جدة. إنها أطول نافورة مياه في العالم ويمكن رؤيتها من مختلف أنحاء المدينة. النافورة الشهيرة، الواقعة بجوار منتجع ريتز كارلتون جدة وتطل على البحر الأحمر، تم التبرع بها من قبل الملك فهد وتم افتتاحها في عام 1985. مضاءة بـ 500 ضوء LED عالي القدرة، النافورة التي تضخ الماء حتى ارتفاع 853 قدمًا، يُفضل الاستمتاع بها عند الغسق أو الليل.

يقع أكواريوم فقيه قبالة طريق الكورنيش الشمالي في جدة، ويضم أكثر من 200 نوع من الكائنات البحرية. بعد جولة في الأكواريوم الضخم، الذي يشمل أنفاقًا تحت الماء مذهلة وأحواضاً كبيرة، يمكن للزوار متابعة عرض الدلافين أو السباحة مع الدلافين. فقيه هو الأكواريوم العام الوحيد في المملكة العربية السعودية، ويقدم تجربة تعليمية ساحرة للزوار من جميع الأعمار.

يشتهر رد سي مول بجدة بعلاماته التجارية الفاخرة. يتمتع ببيئة مناسبة للعائلات ويعتبر واحدًا من أكثر مراكز التسوق ازدحامًا في المدينة. استكشف جنة التسوق مع البوتيكات الفاخرة والعلامات التجارية العالمية الشهيرة تحت سقف واحد، حيث يمكنك أيضًا الاستمتاع بخيارات تناول الطعام المتنوعة التي تتراوح ما بين المطاعم الراقية إلى المقاهي البسيطة. هناك وفرة من الأنشطة الترفيهية لجميع الأعمار، مع سينما متعددة القاعات، وصالة بولينغ وأكثر من ذلك بكثير. يعتبر رد سي مول وجهة جذب ثقافية وجنة المتسوقين، ويتميز بقسم تاريخي مخصص لاستكشاف التراث العريق لجدة والمملكة العربية السعودية ككل.

في الطريق لمشاهدة نادي الاتحاد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، يكاد يكون من المستحيل أن تفوت "دوار الجمال". يتكون هذا العمل الفني من تمثالين كبيرين كل واحد منهما ثلاثي الأجزاء على شكل جمل تقع في كل نهاية من الدوار الكبير في كورنيش الشمالي بحي أبحر في جدة. عند الانتقال حول الدوار، يبدو أن التماثيل تتجمع لتشكل شكلاً للجمل.