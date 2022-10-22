مشاكل يوفنتوس لا تنتهي .. الفريق يفقد باريديس لبعد كأس العالم؟

لياندرو باريديس نجم يوفنتوس يغيب عن المشاركة مع الفريق لمدة 15 يومًا!

أعلن نادي يوفنتوس عن إصابة لاعبه لياندرو باريديس بمشكلة عضلية وغيابه عن المشاركة رفقة النادي خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي أصدره قبل قليل، وأكد خلاله أن اللاعب سيغيب لمدة 15 يومًا على الأقل.

وكتب النادي: "لياندرو باريديس تعرض لإصابة عضلية في نهاية تدريبات اليوم، وجاءت تلك الإصابة في عضلات فخذ القدم اليسرى".

وأضاف النادي مؤكدًا أن اللاعب لن يتواجد في الفترة المقبلة: "الأمر سيستغرق حوالي 15 يومًا حتى يستعيد كامل عافيته.

جدير بالذكر أن آخر مباريات يوفنتوس قبل كأس العالم ستكون يوم 13 نوفمبر ضد لاتسيو، وذلك يعني أن اللاعب قد لا يعود إلا بعد كأس العالم في قطر.